El piloto español Fernando Alonso confirmó su participación en la 49.ª edición del Rally Dakar 2027, que se celebrará del 9 al 23 de enero entre Portugal y Marruecos, tras competir bajo la estructura oficial de Aston Martin Aramco a bordo del prototipo Aston Martin Dreadnought.

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A sus 45 años, el bicampeón mundial de Fórmula 1 asumirá este exigente reto automovilístico en paralelo a su continuidad en la máxima categoría del automovilismo, al compartir equipo con figuras de la talla del francés Sébastien Loeb y del brasileño Lucas Moraes, vigente campeón del mundo de rally raid.

Para esta nueva aventura en el desierto, Alonso volverá a estar acompañado en el habitáculo por el experimentado expiloto de motocicletas Marc Coma, con quien ya compitió en su debut en el Dakar en la edición de 2020 al lograr una destacada decimotercera posición en la clasificación general y un podio parcial de etapa.

“En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional”, manifestó Fernando Alonso a través de un comunicado oficial.

La 49.ª edición del Rally Dakar iniciará su recorrido en la región portuguesa del Algarve el 9 de enero y concluirá en Marrakech el 23 de enero, en un cambio de sede motivado por la imposibilidad de celebrarse en Arabia Saudí debido a los ataques de los hutíes del Yemen.

El trazado total comprenderá 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 corresponderán a etapas especiales, con un prólogo y un primer tramo cronometrado situados en territorio portugués siendo la tercera ocasión que el país acoge la salida de la prueba, mientras que los 11 tramos restantes y la jornada de descanso se desarrollarán en suelo marroquí.

El calendario previsto permitirá al piloto asturiano completar su participación en el rally raid antes de afrontar las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, cuyo campeonato de 2027 constará de 24 Grandes Premios y comenzará en Baréin del 12 al 14 de marzo.