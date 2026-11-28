La líder democrática venezolana María Corina Machado prometió este sábado 28 de noviembre que, en su gobierno, no volverán las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de alimentos que el chavismo puso en marcha en 2016.

Lo dijo en Araure, estado Portuguesa, ante más de mil productores agrícolas reunidos en el Primer Encuentro Nacional Agroproductivo, donde presentó su plan "Venezuela Tierra de Gracia".

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"Para las familias, para los consumidores, yo lo digo con todas sus letras, se acabó la fulana CLAP para siempre, para siempre, para siempre. No hay más humillación de que a ti te hagan bajar la cabeza por una comida mala, podrida, hecha afuera, con sobreprecio, mientras se arruinaba el productor venezolano", afirmó.

Y agregó: "Aquí cada familia venezolana va a comprar lo que le da la gana, cuando le da la gana, de la marca que le da la gana, de la calidad que le da la gana, con dinero bien ganado, porque vamos a tener buenos sueldos, ganados con trabajo, con dignidad, es la dignidad del trabajo, de la autonomía, nada regalado, por nada más".

Qué es el CLAP

El dictador Nicolás Maduro anunció los CLAP el 3 de abril de 2016, en plena escasez de alimentos, como una forma distribuir bolsas de comida subsidiada casa por casa.

Las cajas solo se vendían a las personas registradas ante los comités locales e incluían harina, pasta, aceite, arroz, azúcar y leche. El régimen lo presentó como parte de su respuesta a la llamada "guerra económica", evadiendo responsabilidades.

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El programa fue desde el comienzo un mecanismo de control. Acceso a la Justicia advirtió que concentraba la distribución y la comercialización de alimentos bajo la supervisión del partido de gobierno.

Según InSight Crime, para acceder a las cajas era necesario el Carnet de la Patria, y en épocas electorales los colectivos ubicaban la infraestructura de distribución junto a los centros de votación, en los llamados "puntos rojos", donde se renovaba ese documento.

La trama de corrupción tuvo como figura central al empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro y acusado en Estados Unidos de lavado de dinero vinculado al programa.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Saab y su socio Álvaro Pulido compraban alimentos y armaban los paquetes en otros países, como México, antes de importar las cajas completas a Venezuela. Empresas estatales venezolanas habrían pagado esas cajas a precios inflados.

El programa también sirvió a grupos armados. En 2018, la Fundación Redes denunció que el ELN controlaba la distribución de las cajas en municipios fronterizos con Colombia. Transparencia Venezuela, por su parte, ha señalado que el Tren de Aragua controlaba al menos 66 puntos de distribución y exigía pagos superiores al precio subsidiado.

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La promesa de Machado llega sobre un programa que en la práctica ya había dejado de operar. Las cajas empezaron a llegar con retrasos crecientes desde agosto de 2025 y dejaron de distribuirse por completo a comienzos de 2026, el año en que una operación militar de Estados Unidos, el 3 de enero, terminó con la detención de Maduro.

El régimen interino de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro entre 2018 y enero de 2026, no anunció oficialmente el fin del programa. En su lugar ha comenzado a implementar nuevas iniciativas de asistencia alimentaria, como tiendas que ofrecen productos a bajo costo.