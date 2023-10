"Colectivo LGBTI está vinculado a la pedofilia": Polémico secretario universitario defiende su postura contra la ideología de género

El secretario de la Universidad de Carabobo, el abogado Pablo Aure, se ha mantenido varios días como centro de polémica en redes sociales por llamar a frenar la educación sobre ideología de género y en contra de la comunidad LGBTI, a la que acusa de promover la pedofilia.

Su posición es casi una campaña que ha intensificado con el regreso a clases en Venezuela y sus mensajes han generado tanto estupor en una parte de la sociedad que la Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la CIDH emitió un pronunciamiento por considerarlo discriminatorio.

Sin embargo, hay otra ala de la opinión pública que defiende su posición conservadora sobre la identidad de género exclusivamente circunscrita para hombres y mujeres.

"Necesario encender las alarmas, no podemos permitir que la ideología de género siga avanzando. No descansaremos en seguir alertando sobre el peligro que representa agendas oscuras", ha dicho Aure.

"Esa educación sexual integral no es educación, es pornografía. No permitamos que la agenda progre y el perverso colectivo LGBTQI+ perturben la educación y la identidad de nuestros niños. Hay que reforzar la identidad biológica, niño es niño y niña es niña. Es momento de enfrentar este mal. Niño es niño y niña es niña independientemente de la preferencia que surjan más adelante".

La Relatoría expresó su "preocupación por los discursos de autoridades de la Universidad de Carabobo, que asocian a personas #LGBTI con pedofilia, y la educación sexual integral con pornografía. Estos discursos acentúan un ambiente hostil contra esta población".

Además sostiene la CIDH que se trata de un discurso "discriminatorio del Secretario de Pablo Aure” y recuerda “que los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria garantizan igualdad de oportunidades sin discriminación sexual o identidad de género".

Lejos de silenciarlo el secretario respondió: "Eso no lo dicen las autoridades de la Universidad, eso lo dice Pablo Aure porque estoy en contra de esa cultura inmoral que pretenden inculcarles a los niños, eso lo dicen mis convicciones como padre, como autoridad y ciudadano que son inalterables. Dejen de victimizarse que ustedes no son víctimas, víctimas son los niños a quienes ustedes quieren adoctrinar".

Además, Aure respondió que sus palabras "no son incitación al odio, ejerzo mi libertad de expresión, aunque no les agrade lo que expreso. Pienso que el colectivo LGBTIQ+ es un conglomerado caprichoso que promueve los antivalores y fractura la sociedad por caprichos y trastornos sexuales e identitarios. Los trastornos siempre serán llamados como tal. ¡Basta de negar la biología! No pidan ficciones jurídicas para complacer sus desviaciones".

En sus mensajes hay también mensajes de apoyo. "Totalmente de acuerdo contigo Pablo, nos dejamos montar a esta minoría pervertida, que no sé qué pretenden", del usuario Domingo Sarmiento, otro usuario escribió: "Así se habla", y otro: "Profesor... absolutamente de acuerdo con cada una de tus palabras y me uno a tu lucha".