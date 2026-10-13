Conductores deberán tomar previsiones por cierres en los túneles El Paraíso y El Valle en Caracas: restricciones se aplicarán entre el 13 y el 16 de octubre

El Ministerio de Transporte del régimen venezolano anunció cierres nocturnos en los túneles El Paraíso y El Valle, en Caracas, debido a "trabajos de mantenimiento y saneamiento".

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Las restricciones se aplicarán entre el 13 y el 16 de octubre, por lo que se recomienda a los conductores organizar sus recorridos con anticipación.

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Según la información difundida por la cartera adjunta a Miraflores, "el túnel El Paraíso, ubicado en la autopista Norte-Sur, permanecerá cerrado desde las 9:00 p. m. de este martes 13 de octubre hasta las 5:00 a. m. del miércoles 14".

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Asimismo, sostuvo: "El túnel El Valle tendrá restricciones durante las noches del miércoles 14 al viernes 16 de octubre, en el horario comprendido entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m.".

"Las labores forman parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral de Túneles, ejecutado por Envial, con el objetivo de realizar trabajos de conservación en estas infraestructuras viales", acotó.

Ante dichas restricciones, las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar previsiones y planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos.