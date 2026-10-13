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Martes, 13 de octubre de 2026
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Estado Bolívar

Tres integrantes de una familia mueren en el río Caroní: la corriente arrastró a dos niños y al adulto que acudió en su auxilio

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía del salto La Llovizna del río Caroní - Foto de referencia: EFE
Fotografía del salto La Llovizna del río Caroní - Foto de referencia: EFE
La situación ocurrió en un balneario del eje atlántico de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

El pasado domingo, organismos de rescate localizaron los cuerpos sin vida de dos menores de edad que habían desaparecido tras ser arrastrados por la corriente del río Caroní.

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La situación ocurrió específicamente en un balneario del Eje Atlántico de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Manuel Rojas, de 10 años, y su primo Emmanuel Cedeño, de 8.

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Ambos se encontraban en el agua el sábado 10 de octubre cuando la fuerza de la corriente comenzó a alejarlos de la orilla.

Al percatarse de la situación, Jorge Luis Bolívar, esposo de la abuela de los niños, ingresó al río para intentar rescatarlos.

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No obstante, la fuerza del caudal lo arrastró junto con los dos menores, quienes quedaron sumergidos.

El cadáver de Bolívar fue recuperado el sábado, mientras que los cuerpos de los niños fueron encontrados el domingo.

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