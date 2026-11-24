Este martes, el ministro de Salud del régimen de Venezuela, Carlos Alvarado, exhortó a los ciudadanos a vacunarse contra la fiebre amarilla.

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De acuerdo con las autoridades sanitarias, la medida responde al "riesgo de propagación del virus durante la temporada de viajes de diciembre".

Para el despacho de Miraflores, "el llamado se da con motivo de los resultados del monitoreo epidemiológico realizado entre 2025 y la semana 41 de 2026, que detectó actividad viral en dos importantes zonas del país".

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Entre ellos figuran el corredor de San Camilo, que se extiende desde el piedemonte andino hasta el estado Aragua, y el corredor de Guayana, con registros en Monagas y Sucre.

Las autoridades sanitarias han confirmado la presencia del virus mediante estudios de laboratorio practicados a primates encontrados muertos en distintas zonas.

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Estos hallazgos permiten identificar la circulación de la enfermedad en animales silvestres.

La preocupación de las autoridades es que las personas puedan contraer la enfermedad por la picadura de mosquitos infectados y trasladarla posteriormente a sectores urbanos.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda y potencialmente grave que se transmite a las personas por la picadura de mosquitos infectados.

Recibe su nombre porque, en los casos graves, el daño hepático provoca ictericia (coloración amarilla en la piel y los ojos).