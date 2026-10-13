Carretera Maracay-Choroní seguirá cerrada tras el descenso de vehículos varados debido a derrumbes ocasionados por lluvias
Las autoridades del municipio Girardot, en el estado Aragua, prevén habilitar temporalmente medio canal de la carretera Maracay-Choroní.
La medida se llevará a cabo a la altura del kilómetro 10, para facilitar el descenso de aproximadamente 120 vehículos que permanecen varados debido a los derrumbes ocasionados por las lluvias.
La vía presenta afectaciones en los kilómetros 9, 10 y 25, donde los deslizamientos de tierra y la caída de árboles han interrumpido el tránsito y dificultado la movilidad de los turistas que se encontraban en la zona.
La apertura parcial permitirá que los conductores puedan salir de Choroní de manera controlada.
Una vez que los vehículos hayan descendido, las autoridades prevén cerrar nuevamente la carretera para continuar con las labores de despeje.
Por su parte, las autoridades mantienen un operativo de evacuación vía marítima que conecta Puerto Colombia, en Choroní, con La Boca, en Ocumare de la Costa.