Rescatan a dos personas que fueron secuestradas al intentar comprar un vehículo en el estado Aragua

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) rescató a dos hombres procedentes del estado Anzoátegui que fueron secuestrados en Aragua cuando se disponían a concretar la compra de un vehículo de carga.

De acuerdo con reportes, las víctimas viajaron hasta la entidad aragüeña en un automóvil Honda para cerrar el negocio.

Sin embargo, al llegar al punto, fueron interceptadas por varios sujetos armados que las obligaron a trasladarse hasta una zona boscosa.

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Una vez en el lugar, los delincuentes se comunicaron telefónicamente con los familiares de los dos hombres y exigieron un pago de 10.000 dólares a cambio de su liberación.

Tras recibir la denuncia, comisiones de la PNB en Aragua, junto con funcionarios de la policía municipal, desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo en el área montañosa donde presuntamente permanecían cautivas las víctimas.

Durante la intervención policial se produjo un intercambio de disparos entre los funcionarios y los secuestradores, quienes escaparon entre la vegetación.

No obstante, el cerco establecido por los organismos de seguridad permitió localizar y rescatar a los dos ciudadanos.

Posteriormente, las labores de seguimiento realizadas en el sector Tamborito permitieron ubicar y detener a uno de los presuntos implicados, de 25 años de edad.

Según la información oficial, el hombre fue reconocido por las víctimas.

El Ministerio Público acordó una medida privativa de libertad contra el detenido por su presunta participación en los delitos de secuestro breve, agavillamiento y resistencia a la autoridad.

Asimismo, las autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra los demás integrantes del grupo delictivo, quienes todavía no han sido localizados.