NTN24
Martes, 13 de octubre de 2026
Martes, 13 de octubre de 2026
Aragua

Rescatan a dos personas que fueron secuestradas al intentar comprar un vehículo en el estado Aragua

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionario policial venezolano / Bosque - Fotos: X / Pexels
Funcionario policial venezolano / Bosque - Fotos: X / Pexels
Durante la intervención policial se produjo un intercambio de disparos entre los funcionarios y los secuestradores, quienes escaparon entre la vegetación.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) rescató a dos hombres procedentes del estado Anzoátegui que fueron secuestrados en Aragua cuando se disponían a concretar la compra de un vehículo de carga.

De acuerdo con reportes, las víctimas viajaron hasta la entidad aragüeña en un automóvil Honda para cerrar el negocio.

Sin embargo, al llegar al punto, fueron interceptadas por varios sujetos armados que las obligaron a trasladarse hasta una zona boscosa.

o

Una vez en el lugar, los delincuentes se comunicaron telefónicamente con los familiares de los dos hombres y exigieron un pago de 10.000 dólares a cambio de su liberación.

Tras recibir la denuncia, comisiones de la PNB en Aragua, junto con funcionarios de la policía municipal, desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo en el área montañosa donde presuntamente permanecían cautivas las víctimas.

o

Durante la intervención policial se produjo un intercambio de disparos entre los funcionarios y los secuestradores, quienes escaparon entre la vegetación.

No obstante, el cerco establecido por los organismos de seguridad permitió localizar y rescatar a los dos ciudadanos.

Posteriormente, las labores de seguimiento realizadas en el sector Tamborito permitieron ubicar y detener a uno de los presuntos implicados, de 25 años de edad.

Según la información oficial, el hombre fue reconocido por las víctimas.
El Ministerio Público acordó una medida privativa de libertad contra el detenido por su presunta participación en los delitos de secuestro breve, agavillamiento y resistencia a la autoridad.

o

Asimismo, las autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra los demás integrantes del grupo delictivo, quienes todavía no han sido localizados.

Temas relacionados:

Aragua

Secuestro

Policía

Sucesos

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos siguen manejando estructuras de poder": analista sobre conspiradores del régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"EEUU está buscando testigos que permitan abrir nuevas acusaciones contra Maduro": Roberto Deniz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Encadenado, molesto y desafiante": Estuvimos en la audiencia de Álvaro Pulido, testaferro y socio de Alex Saab

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

De la Espriella promete capturar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

De la Espriella lanza advertencia ante jornada de manifestaciones: "La protesta no autoriza a agredir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Lucha contra las drogas

Tras dos décadas de descertificación continua al chavismo, Trump certifica al régimen de Delcy en lucha antidrogas

Guardia Costera intercepta portacontenedores - Foto: Guardia Costera
Guardia Costera

Guardia Costera de Estados Unidos publica imágenes de la interceptación de un buque que transportaba combustible ilegal a Cuba

Frontera entre México y Estados Unidos - EFE
Frontera con México

México despliega 500 efectivos en la frontera de Tamaulipas tras ataque contra la Guardia Costera de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José 'El Brujo' Martínez, futbolista venezolano - Foto: EFE
Brujo Martínez

El centrocampista venezolano José 'El Brujo' Martínez tiene nuevo equipo tras meses de polémica y ausencia de las canchas

Benjamín Rausseo, comediante y político venezolano - Fotos: Instagram
Benjamín Rausseo

"Una batalla más que ganamos; viva Venezuela": Benjamín Rausseo reaparece tras ser hospitalizado por evento cardiovascular

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Tecnología

Trump junto a GIGANTES de la IA: el presidente de EE. UU. se reúne con empresarios tecnológicos en la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Lucha contra las drogas

Tras dos décadas de descertificación continua al chavismo, Trump certifica al régimen de Delcy en lucha antidrogas

Guardia Costera intercepta portacontenedores - Foto: Guardia Costera
Guardia Costera

Guardia Costera de Estados Unidos publica imágenes de la interceptación de un buque que transportaba combustible ilegal a Cuba

Frontera entre México y Estados Unidos - EFE
Frontera con México

México despliega 500 efectivos en la frontera de Tamaulipas tras ataque contra la Guardia Costera de EE. UU.

DGCIM - AFP
DGCIM

Régimen destinaría más recursos para rearmamento del DGCIM y otros aparatos represivos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023