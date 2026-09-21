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Venezuela

Congresista de EE. UU. arremete contra Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York: "Le quedan los días contados"

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Carlos Gimenez, congresista de Estados Unidos (EFE)
Carlos Gimenez, congresista estadounidense (EFE)
Carlos Giménez ha cuestionado a la jefa del régimen de Venezuela mientras se prepara para estar en la Asamblea General de la ONU y reunirse con Donald Trump.

La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York para presentarse en la Asamblea General de las Naciones Unidas generó nuevas reacciones en el interior de la política de Estados Unidos. Una de ellas, de hecho, ha sido la del congresista republicano Carlos Giménez, el cual lanzó un duro mensaje a través de su cuenta en X.

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"Delcy es una dictadora no elegida. Representa la opresión, la mediocridad y un régimen decadente al que le quedan los días contados. Compártanlo", escribió Giménez en la publicación y lo acompañó con la etiqueta #SOSVenezuela.

El comentario llega horas después de que Rodríguez aterrizara en Estados Unidos para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU, lugar donde está previsto que represente a Venezuela en la semana de alto nivel de Naciones Unidas . EFE dejó ver su llegada este lunes al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey.

Rodríguez anunció su presencia en Nueva York por medio un mensaje publicado en X. “Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”, escribió.

De igual forma señaló que Venezuela va a acudir a Naciones Unidas para “llevar su voz y defender sus principios”, con una agenda basada, según ella, en el respeto, la cooperación y el entendimiento.

La visita tiene también un componente diplomático relevante: Rodríguez tiene previsto tener una reunión este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Casa Blanca ha asegurado el encuentro, el cual será el primero entre los dos desde que Rodríguez adquirió el poder luego de la captura de Nicolás Maduro en enero.

El encuentro se genera tras un acercamiento entre Washington y Caracas que incluye un acuerdo energético que se anunció en agosto.

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Según Reuters, ese pacto busca una participación norteamericana en el sector petrolero venezolano y busca impulsar la recuperación de la industria energética del territorio.

La postura de Giménez es un paralelo con ese proceso de acercamiento. El congresista republicano por Florida mantuvo por años una posición crítica hacia el régimen venezolano y antes dirigió advertencias públicas contra Rodríguez. En abril, de hecho, afirmó que puede quedar encarcelada en Estados Unidos si no cooperaba con el Gobierno de Trump.

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