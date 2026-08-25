Política migratoria de EE. UU.
Programa: El Informativo
Estados Unidos endurece sus medidas de migración; revocará cerca de 200 mil visas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que adelantará la revocación de más de 200 mil visas emitidas durante 2016 a 2026 a ciudadanos extranjeros que ingresaron a esta nación con permiso de turismo o negocio y posteriormente solicitaron asilo político. Sobre las dudas que existen en torno a esta decisión anunciada por la administración del presidente Donald Trump, NTN24 consultó a la abogada migratoria Kelley Ortega.