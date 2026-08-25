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Martes, 25 de agosto de 2026
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Venezuela

Hospitales de Caracas operan bajo fallas eléctricas y escasez de insumos a dos meses de los terremotos

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Médicos atienden a una mujer en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Médicos atienden a una mujer en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La atención médica empieza a restablecer servicios en la capital venezolana, esto pese a que pacientes aún enfrentan demoras y limitaciones.

Las consultas médicas inician otra vez a reactivarse de manera progresiva en hospitales de Caracas dos meses luego de los terremotos del 24 de junio, pero el restablecimiento de los servicios aún vive junto a fallas eléctricas, escasez de insumos y dificultades para poder atender la demanda, según un recorrido realizado por el medio El Nacional en cuatro centros asistenciales.

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El reporte demostró que algunos servicios vuelven a estar en funcionamiento, pero no con total normalidad. Las interrupciones eléctricas siguen afectando en la funcionalidad cotidiana de los hospitales y mandan a pacientes y trabajadores a enfrentar condiciones que hacen más compleja la atención.

A esto se suma la disponibilidad de medicamentos, materiales y equipos. La situación es sobre todo relevante ya que los hospitales capitalinos continúan absorbiendo parte de la demanda que se genera por la emergencia sísmica, como también de sus pacientes del día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el terremoto llevó al sistema sanitario venezolano a una presión extrema. La organización evaluó que los daños en establecimientos, la acumulación de cirugías y la escasez de medicamentos, suministros y equipos siguen amenazando la normalidad de la atención.

Justamente por lo anterior, la recuperación no significa que el sistema ya esté en sus condiciones anteriores a los sismos. El proceso se trabaja en medio de que persisten necesidades de infraestructura y de abastecimiento, más en los centros que han sido afectados de forma directa o que recibieron un incremento de pacientes.

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La magnitud de la emergencia de igual forma se ve en las cifras oficiales más recientes. Según el balance que se ha difundido hasta el momento, los terremotos dejan ya un saldo de 6.509 fallecidos y 226.696 personas que están o han sido atendidas en hospitales hasta el 24 de agosto. Esos números son un balance oficial y no representan necesariamente una verificación independiente de cada caso.

En contraste, la respuesta internacional aportó capacidad adicional. La OPS notificó que los Equipos Médicos de Emergencia realizaron más de 34.215 consultas, 552 cirugías y 651 hospitalizaciones hasta el 5 de agosto.

Ciertas instalaciones avanzan en su recuperación. El hospital infantil J. M. de los Ríos, por ejemplo, informó a inicios de agosto que recuperó cerca de 70 % de su capacidad operativa en áreas fundamentales luego de los daños que llegaron debido a los sismos.

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