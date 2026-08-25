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Martes, 25 de agosto de 2026
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crisis energética

En medio de crisis eléctrica en Venezuela, Delcy Rodríguez dice que "el trabajo para mejorar los servicios públicos no comenzó con el terremoto ni termina con la reconstrucción"

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
El mes en curso (agosto) registra picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela.

La noche del pasado lunes, Delcy Rodríguez compartió un video en su cuenta de X para hablar de los dos meses de los terremotos que enlutaron a Venezuela.

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En su discurso, la jefe encargada del régimen venezolano también se refirió a la crisis energética: "Sé también que, para quien todavía tiene dificultades con el agua, la electricidad, servicios, aunque hemos avanzado, no significa en modo alguno que el problema esté resuelto".

"El trabajo para mejorar los servicios públicos no comenzó con el terremoto, ni termina con la reconstrucción... Hemos suscrito 50 acuerdos (...). Hablamos también de instituciones mejores", añadió.

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Lo cierto es que los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

El mes en curso (agosto) registra picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

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Hasta el momento, habitantes de estados como Aragua, Carabobo, Anzoátegui, entre otros, han salido a las calles a protestar por la falta de cronogramas estables y la pérdida de electrodomésticos.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

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