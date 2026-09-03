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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Planetas

Misión espacial se acercó a Mercurio después de ocho años de viaje: hará un recorrido en su superficie

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ilustración del espacio - Foto: EFE
Ilustración del espacio - Foto: EFE
La misión estudiará la atmósfera, llamada exosfera y el campo magnético del extraño planeta.

Después de ocho años de viaje, la doble sonda eurojaponesa BepiColombo inició el jueves su acercamiento a Mercurio, el planeta más pequeño y menos conocido del Sistema Solar.

Fue lanzada en 2018 y tuvo que recorrer más de 10.000 millones de km para aproximarse al planeta más cercano al Sol.

BepiColombo comenzó el jueves una delicada fase de llegada de varios meses, marcada por operaciones "de alto riesgo", según Ignacio Tanco, un directivo de la Agencia Espacial Europea (ESA).

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El entorno del planeta, sometido a temperaturas que van de -180 a 450°C y a intensas radiaciones solares, complica las cosas.

El jueves a las 12H00 GMT las dos sondas (aún unidas entre sí) se separaron del módulo que las impulsaba.

La separación se llevó a cabo a un ritmo de "40 cm por segundo", comentó Geraint Jones, jefe de proyecto científico de la misión.

Debido a la distancia entre las sondas y la Tierra, la señal que confirmó el éxito de la operación llegó al centro de control en Alemania casi dos horas más tarde, a las 13H53 GMT.

Las dos sondas deben entrar en la órbita de Mercurio el 21 de noviembre, antes de una nueva fase delicada los días 9 y 10 de diciembre con la separación de las dos sondas para unirse a sus respectivas órbitas.

A partir de abril de 2027, la sonda MPO (Mercury Planet Orbiter) de la ESA lo estudiará con una precisión inigualable, pasando a solo 480 km de su superficie.

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La sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter) de la agencia espacial japonesa (Jaxa) se centrará, por su parte, en el entorno espacial y su campo magnético, siguiendo una órbita elíptica que se alejará hasta 11.000 km.

Mercurio es muy enigmático. BepiColombo estudiará su atmósfera llamada exosfera y su campo magnético.

Los científicos se proponen cartografiar su superficie en muy alta resolución para comprender mejor su actividad volcánica pasada, su asombrosa densidad y verificar si, como sugieren algunos indicios, sus polos sumidos en la sombra contienen hielo de agua.

También esperan desentrañar el misterio de sus depresiones en la superficie llamadas "hollows".

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