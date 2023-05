Conmoción por la muerte de niña venezolana tras consumir una pastilla durante reto escolar en Perú

La comunidad de Independencia, en Lima, está consternada al conocer la noticia de que una pequeña, de apenas 11 años, falleció de un derrame cerebral tras, supuestamente, consumir clonazepam durante un reto viral en el colegio Imperio de Tahuantinsuyo.

Genesis cursaba el quinto grado de primaria, oriunda de Guanare, estado Portuguesa y forma parte de una familia de migrantes venezolanos que llegaron hace varios años a Perú. Madre y padre estaban visiblemente consternados junto a la comunidad frente al colegio protestando por una explicación.

Ariana, madre de la fallecida, contó a los medios que su mejor amiguita entró con ella al baño durante el recreo y que otros compañeros le habrían dado las pastillas. Al sentirse mal fue llevada a un centro de atención primaria y luego al hospital Cayetano Heredia donde falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Ella llegó en la mañana al colegio normal, en el recreo ingirió la sustancia, me llamaron en la tarde me dijeron que tenía un derrame, hay testigos que dicen que se tomó dos pastillas, no sabemos nada, nos dicen que hay una niña de sexto grado, que entraron al baño y le dieron la pastilla"

El padre de la niña declaró que hay varias versiones que se contradicen entre sí; la directora dice que "consumió una sustancia, otros que se daban golpes en la cabeza" y la mayoría habla de un reto que consiste en consumir ansiolítico para ver quién se queda dormido primero.

Los afectados exigen además que las autoridades médicas hagan una prueba toxicológica o necropsia de ley, para tener la certificación exacta de la muerte. Sin embargo, dijeron a los padres que tal vez la niña tenía un problema congénito que le provocó la muerte.

La niña estaba completamente sana, insistía la madre.

El clonazepam se utiliza solo o en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones y controlar ataques de pánico pero puede aumentar el riesgo de problemas de respiración graves o poner en riesgo la vida con la sedación o coma si se usa con otros fármacos.