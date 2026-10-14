Corea del Norte anuncia que probó misiles de crucero diseñados para lanzarse desde submarinos

Corea del Norte llevó a cabo pruebas de lanzamiento desde submarinos de dos tipos de misiles de crucero estratégicos, informó este jueves la agencia estatal de noticias KCNA.

Según el medio, los proyectiles fueron lanzados el miércoles hacia el mar del Este, conocido también como mar de Japón, y las pruebas se realizaron sin “ningún impacto negativo en la seguridad de los países vecinos”.

Los ensayos se produjeron en medio de semanas de crecientes tensiones en la península coreana, tras la explosión de una mina terrestre en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur.

El incidente ocurrió el 21 de septiembre en un sector de la Zona Desmilitarizada (DMZ) bajo control de Seúl y dejó tres soldados surcoreanos heridos. Desde entonces, ambos países han puesto a prueba tecnología de misiles mejorada.

KCNA indicó que los lanzamientos más recientes formaron parte de un ejercicio de entrenamiento de la Armada norcoreana. De acuerdo con la agencia, las pruebas evidenciaron la “gran fiabilidad, credibilidad y capacidad de los medios de disuasión bélica de Corea del Norte”.

En los últimos años, Pyongyang ha realizado diversos lanzamientos de misiles desde submarinos, aunque todavía no está claro cuál es el alcance real de sus capacidades para operar este tipo de armamento desde el mar.

El desarrollo de una capacidad efectiva y comprobada para lanzar misiles desde submarinos representaría un avance significativo para el arsenal norcoreano, ya que permitiría desplegar estas armas más allá de la península coreana.

Además de estas pruebas, Corea del Norte ha efectuado varios ensayos de misiles balísticos durante este mes. El más reciente tuvo lugar el lunes.

Las dos Coreas continúan técnicamente en estado de guerra, debido a que el conflicto armado concluyó en 1953 con la firma de un armisticio, pero nunca se formalizó un tratado de paz.