La selección venezolana de béisbol, campeona del Clásico Mundial 2026, regresó al país este jueves 19 de noviembre.

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A ocho meses (marzo) de conquistar el título con una victoria 3-2 sobre Estados Unidos, los integrantes del equipo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Allí, fueron recibidos por autoridades deportivas, representantes de la Federación Venezolana de Béisbol y aficionados que celebraron la histórica conquista.

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Entre los criollos que llegaron al país figuran: Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Andrés Giménez, Luis Arráez y Wilyer Abreu.

También estuvieron presentes exjugadores que son parte del staff, entre ellos: Miguel Cabrera, Johan Santana, Gerardo Parra y el mánager Omar López.

Como parte de las actividades de celebración, este viernes 20 de noviembre se desarrolla un encuentro benéfico en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, destinado a apoyar a los afectados por los terremotos.

Entretanto, el próximo domingo 22 de noviembre se realizará una caravana en Caracas (capital de Venezuela).

El recorrido comenzará en el Paseo de los Héroes Campeones y finalizará en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada.