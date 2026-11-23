El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en la noche de este lunes que hubo un atentado contra la gobernación del Meta sobre el que se está indagando el impacto que tuvo.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, afirmó.

El mandatario aseveró que “el narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida”.

“Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, expresó.

El mandatario precisó en su anuncio que “cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”.

“Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!”, concluyó el presidente en su mensaje en X.