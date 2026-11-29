El músico estadounidense Mike Love, cofundador de los Beach Boys y recordado por su peculiar presencia en el escenario, murió a los 85 años, según confirmó su publicista a medios de Estados Unidos.

Katie Altman, su representante, comunicó el fallecimiento a Variety, Rolling Stone y otros medios, aunque no precisó la causa ni el lugar. "Con gran respeto comparto que Mike Love murió esta noche, rodeado por su familia", expresó.

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"Como ícono cultural estadounidense, será recordado por su singular talento y como inspiración para generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sintió al actuar para sus amados seguidores", añadió Altman.

Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles. Su madre era hermana de Murry Wilson, padre de quienes después serían sus compañeros de banda.

En 1961 fundó los Beach Boys junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson y su amigo Al Jardine. Con Brian Wilson escribió la letra y la melodía de "Surfin'", el primer tema del grupo, que se volvió un gran éxito y marcó su sello: una mezcla del rock de Chuck Berry y Little Richard con armonías vocales.

A finales de 1962, con "Surfin' USA", la banda ya era conocida por todos los adolescentes del país.

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Love fue coautor de numerosos éxitos, entre ellos "Good Vibrations", "Fun, Fun, Fun" y "Kokomo". Sin embargo, se ganó la antipatía de muchos seguidores por llevar en varias ocasiones a sus compañeros a los tribunales, incluso por los créditos de composición.

Siempre negó las acusaciones de egoísmo, celos y avaricia. En 2016 dijo a Rolling Stone: "¿Por qué soy el malo (...), cómo hemos llegado a esto?".

En 2012, pese a los conflictos internos, los tres miembros originales que seguían con vida (Brian Wilson, Jardine y Love) volvieron a reunirse para una gira por el 50º aniversario de la banda. Años después resurgieron las tensiones por las presentaciones de Love en eventos vinculados al presidente estadounidense, Donald Trump.

Este domingo, Trump lo llamó "buen amigo" en una publicación en Truth Social. "Mike era una persona espectacular, tenía una voz única y hermosa y ayudó a llevar al grupo a la gran fama y fortuna", escribió el mandatario.

Homenaje a Brian Wilson

En junio de 2025, tras la muerte de Brian Wilson, Love despidió a su primo en redes sociales. "Hoy, el mundo perdió a un genio, y yo perdí a un primo de sangre y a mi compañero en la música", escribió.

"Brian Wilson no era solo el corazón de los Beach Boys: era el alma de nuestro sonido. Desde la primera vez que cantamos juntos de niños en mi sala, supe que había algo de otro mundo en él. Sus dones musicales no tenían igual", agregó.

Love se presentó por última vez el pasado 10 de octubre en Nashville. Con su muerte y la de Wilson, Jardine queda como el único fundador de los Beach Boys con vida.