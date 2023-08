Crecen las hipótesis alrededor de la muerte del exjefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin

Mientras integrantes del comité de investigación ruso señalaron que sus servicios de emergencia recuperaron la caja negra del avión en el que volaba Prigozhin, un análisis realizado por el sistema de inteligencia de Estados Unidos no descarta que el avión haya sido derribado por una aparente explosión intencionada.

En el programa La Noche de NTN24, la socióloga e historiadora rusa, Elena Bogush no descarta dos hipótesis alrededor del caso. Por un lado, que realmente no esté muerto y que se trate de un libreto orquestado al parecer en complicidad con el gobierno ruso y la segunda si es cierto el fallecimiento del exjefe del grupo Wagner, ello podría significar una victoria para Vladímir Putin. “La verdad que la muerte de Prigozhin no cambia mucho la situación, pues todo ya estaba decidido ya después de su motín. Pero, para Putin aparentemente significa su victoria sobre un traidor. Sin embargo, Bogush considera que su desaparición puede constituirse como un hecho aislado y por ahora, sin efectos directos. “No tiene mucha importancia si murió en realidad, pues ya estaba fuera del escenario político ruso”.

Fernando Cocho, analista internacional señaló por su parte, que el ejército privado Wagner ya no representaría riesgo alguno para Putin si es cierta la muerte del mercenario. “No es un riesgo para Putin y no es una ventaja para los aliados ni para Ucrania puesto que ya no opera como tal en el conflicto de Ucrania. Es más riesgo la milicia que tiene el ministro de defensa”.

Si el accidente fue realmente provocado como aseguran organismos de inteligencia de Estados Unidos, el analista Cocho afirmó que Prigozhin tenía muchos enemigos. "Incluso dentro de su grupo por discrepancias de líneas de trabajo. Algunos fieles de la vieja guardia, algunos ultranacionalistas rusos, o influencia y el que se mueva, se puede caer por una ventana por "accidente", señaló el experto en asuntos de inteligencia y seguridad."

Desde Tampa, Estados Unidos, el internacionalista Federico Alves, asegura que no necesariamente el presidente ruso pudo estar detrás del supuesto crimen.

"Yo no creo que haya sido Putin porque sería demasiado obvio, todo el mundo esperaba que lo hiciera. Yo creo que esto fue una venganza autónoma de la Fuerza Aérea rusa porque ellos perdieron 8 pilotos y la cultura de la venganza en Rusia es muy profunda, es un problema cultural, yo creo que le estaban siguiendo los pasos y lo tumbaron directamente y eso no fue ordenado por Putin."