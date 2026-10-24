De la Espriella anuncia captura de cuatro integrantes de disidencias Farc, entre ellos alias 'Brayan Veneco', uno de los más buscados de Antioquia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este sábado la captura de cuatro integrantes de las disidencias de las Farc en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad del país.

Entre los detenidos se encuentra alias 'Brayan Veneco', identificado por el propio mandatario como uno de los delincuentes más buscados de Antioquia.

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"¡A los narcoterroristas se les combate con toda la fuerza del Estado! Seguimos golpeando sin contemplaciones a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en Colombia", afirmó el mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde la publicación alcanzó más de 34.200 visualizaciones.

La operación militar, cabe resaltar, fue ejecutada por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil, una pistola, 921 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y material de intendencia militar que la organización criminal mantendría para ejecutar acciones terroristas.

Según la información suministrada por el gobierno, la estructura criminal está vinculada a alias 'Jhon Fiera' y es señalada de cometer homicidios selectivos, extorsiones, secuestros y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.

"¡Que les quede claro a los bandidos: no tienen dónde esconderse y no habrá refugio para la criminalidad!", advirtió De la Espriella, quien también expresó su respaldo a las fuerzas militares del país.

"A nuestros soldados y policías, todo mi respaldo para actuar con contundencia, dentro de la Constitución y la ley", agregó el presidente.

El mandatario colombiano, quien asumió el cargo en 2026, enfatizó su compromiso en la lucha contra los grupos criminales: "A los criminales, una advertencia: no voy a permitir que sigan asesinando, secuestrando y extorsionando a los colombianos de bien".

La publicación del presidente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron apoyo a las acciones del gobierno contra las estructuras criminales.

La captura de alias 'Brayan Veneco' representa un golpe significativo a las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Antioquia, región que ha enfrentado la presencia de grupos armados ilegales en los últimos años.

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El gobierno de De la Espriella ha mantenido una postura de mano dura contra el narcotráfico y los grupos armados organizados y se ha enfocado operaciones conjuntas de las diferentes fuerzas de seguridad del Estado colombiano.