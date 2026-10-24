NTN24
Sábado, 24 de octubre de 2026
Sábado, 24 de octubre de 2026
Capturados

De la Espriella anuncia captura de cuatro integrantes de disidencias Farc, entre ellos alias 'Brayan Veneco', uno de los más buscados de Antioquia

octubre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura video X: @ABDELAESPRIELLA
Captura video X: @ABDELAESPRIELLA
La operación militar fue ejecutada por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este sábado la captura de cuatro integrantes de las disidencias de las Farc en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad del país.

Entre los detenidos se encuentra alias 'Brayan Veneco', identificado por el propio mandatario como uno de los delincuentes más buscados de Antioquia.

o

"¡A los narcoterroristas se les combate con toda la fuerza del Estado! Seguimos golpeando sin contemplaciones a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en Colombia", afirmó el mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde la publicación alcanzó más de 34.200 visualizaciones.

La operación militar, cabe resaltar, fue ejecutada por la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil, una pistola, 921 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y material de intendencia militar que la organización criminal mantendría para ejecutar acciones terroristas.

Según la información suministrada por el gobierno, la estructura criminal está vinculada a alias 'Jhon Fiera' y es señalada de cometer homicidios selectivos, extorsiones, secuestros y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.

"¡Que les quede claro a los bandidos: no tienen dónde esconderse y no habrá refugio para la criminalidad!", advirtió De la Espriella, quien también expresó su respaldo a las fuerzas militares del país.

"A nuestros soldados y policías, todo mi respaldo para actuar con contundencia, dentro de la Constitución y la ley", agregó el presidente.

El mandatario colombiano, quien asumió el cargo en 2026, enfatizó su compromiso en la lucha contra los grupos criminales: "A los criminales, una advertencia: no voy a permitir que sigan asesinando, secuestrando y extorsionando a los colombianos de bien".

La publicación del presidente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron apoyo a las acciones del gobierno contra las estructuras criminales.

La captura de alias 'Brayan Veneco' representa un golpe significativo a las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Antioquia, región que ha enfrentado la presencia de grupos armados ilegales en los últimos años.

o

El gobierno de De la Espriella ha mantenido una postura de mano dura contra el narcotráfico y los grupos armados organizados y se ha enfocado operaciones conjuntas de las diferentes fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

Temas relacionados:

Capturados

Abelardo de la Espriella

FARC

Operativo

Anuncio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La sociedad tiene que movilizarse para generar condiciones”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Congresista Ilhan Omar en el ojo público tras ser acusada de fraude migratorio: esto se sabe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Eva Ferrer y Verónica Alcocer - Foto: Redes sociales
Verónica Alcocer

Eva Ferrer viajará a EE. UU. y daría información a DEA y al Departamento de Estado sobre señalamientos contra Verónica Alcocer: se conoce la fecha

Manifestantes en Venezuela exige elecciones - Foto: AFP
Elecciones

“La sociedad tiene que movilizarse para generar condiciones”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Soldados del Ejército colombiano | Foto: AFP
Narcoterrorismo

"Colombia está en guerra contra el narcoterrorismo, no tenemos un conflicto interno": experto

Foto: La Noche
Verónica Alcocer

Conocimos audio que Eva Ferrer presentó a la fiscal y que comprometería dineros oficiales

Dgcim / AVN
DGCIM

Denuncian que funcionarios del DGCIM buscan apropiarse de apartamento de coronel detenido en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV en París, Francia - Foto: EFE
Presos políticos

"Solicitamos la intervención del papa": entregan carta a León XIV en su visita a Francia para que interceda por los presos políticos en Venezuela

Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores no se resigna a estar en prisión: esta es su nueva maniobra ante la ley de EE. UU.

Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Vuelo

Se conocen detalles del piloto que fue atacado por su compañero en vuelo entre Dubái y Tel Aviv: se recupera de las heridas en Arabia Saudita

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Papa León XIV en París, Francia - Foto: EFE
Presos políticos

"Solicitamos la intervención del papa": entregan carta a León XIV en su visita a Francia para que interceda por los presos políticos en Venezuela

Netflix y Mundial 2026 - Fotos:: EFE
Netflix

Netflix anuncia que transmitirá los 104 partidos del Mundial de fútbol 2030: este es el país en el que obtuvo los derechos

Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores no se resigna a estar en prisión: esta es su nueva maniobra ante la ley de EE. UU.

Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Vuelo

Se conocen detalles del piloto que fue atacado por su compañero en vuelo entre Dubái y Tel Aviv: se recupera de las heridas en Arabia Saudita

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

León XIV llega a Francia en primera visita oficial de un papa en 18 años

María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

Lo que no se sabe del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela: impactantes revelaciones

Prisión - Foto de referencia Canva
Régimen

Coraje y valentía: así alzó su voz en Cuba alto cargo de EE. UU. por casos como el del menor Jonathan Muir

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023