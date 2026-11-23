Aviones rusos entraron en la zona de defensa aérea de Corea del Sur, informó este martes la agencia de noticias Yonhap, tras rectificar una información militar previa según la cual una presunta aeronave norcoreana había violado el espacio aéreo del país.

"Varios aviones militares rusos, y no norcoreanos, penetraron en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur (KADIZ) sobre el mar del Este", unas aguas también conocidas como el mar de Japón, indicó ese medio, citando fuentes militares.

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Una zona de identificación de defensa aérea no constituye el espacio aéreo soberano, sino un área en la que los países exigen que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad.

Regularmente, se espera que los aviones militares notifiquen al país correspondiente antes de ingresar a su zona, aunque no existe una obligación legal de hacerlo.

La agencia Yonhap rectificó un despacho anterior en el que indicaba que una aeronave presuntamente norcoreana había violado el espacio aéreo del Sur.

Una de las aeronaves se acercó a la isla de Ulleungdo tras ingresar a la zona, lo que llevó a las autoridades a emitir una advertencia a los residentes de esa zona frente a la costa este del país, de acuerdo con las fuentes del ejército surcoreano.

Según el informe, el Ministerio del Interior y de Seguridad envió a primera hora una alerta de emergencia a los residentes de la isla, en la que instaban a buscar refugio en instalaciones subterráneas o dentro de edificios.

La alarma se levantó alrededor de cinco minutos después de haber sido emitida, explicó Yonhap.

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Posteriormente, el ejército de Corea del Sur aclaró que esa aeronave rusa no violó el espacio aéreo del país.