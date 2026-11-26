El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y representante del chavismo en las negociaciones políticas, Jorge Rodríguez, se refirió este jueves al posible regreso de Edmundo González Urrutia a Venezuela.

Al ser consultado por la prensa en Palacio Federal Legislativo, en Caracas, sobre dicho asunto, respondió de manera burlesca.

"¿Quién es ese señor? Yo no me acuerdo", expresó Rodríguez ante las preguntas de los periodistas.

También hizo comentarios sobre la estadía de González en España y señaló que los españoles estarían felices con su presencia.

Las declaraciones se produjeron después de que González Urrutia anunciara, a través de sus redes sociales, su intención de regresar próximamente a Venezuela.

González Urrutia, quien permanece en España desde septiembre de 2024, manifestó su deseo de participar en la peregrinación de la Virgen de Coromoto, prevista para el sábado 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa.

A esta actividad también tendría previsto asistir la premio Nobel de Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado.