Miley Cyrus y Maxx Morando sellaron su relación: se filtraron las primeras imágenes de su boda íntima en California
La cantante de EE. UU. Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se casaron este sábado 21 de noviembre en una ceremonia privada realizada en Palm Springs, California.
La celebración tuvo lugar en esta localidad turística del sur de California y contó con la presencia de familiares y personas cercanas a la pareja.
A pesar de ser una boda íntima, se filtraron las primeras imágenes en redes sociales, las cuales muestran a los novios intercambiando sus votos matrimoniales frente a un arco adornado con flores blancas, ubicado junto a una piscina.
Entre los asistentes estuvieron Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, padres de la artista, además de su hermana Noah Cyrus, quienes acompañaron a la pareja durante el enlace.
El matrimonio llega casi un año después de que Cyrus y Morando anunciaran su compromiso, durante un viaje a Japón a finales de 2025.
Ambos llevaban aproximadamente tres años de relación antes de dar este importante paso.