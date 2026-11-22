La cantante de EE. UU. Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se casaron este sábado 21 de noviembre en una ceremonia privada realizada en Palm Springs, California.

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La celebración tuvo lugar en esta localidad turística del sur de California y contó con la presencia de familiares y personas cercanas a la pareja.

A pesar de ser una boda íntima, se filtraron las primeras imágenes en redes sociales, las cuales muestran a los novios intercambiando sus votos matrimoniales frente a un arco adornado con flores blancas, ubicado junto a una piscina.

Entre los asistentes estuvieron Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, padres de la artista, además de su hermana Noah Cyrus, quienes acompañaron a la pareja durante el enlace.

El matrimonio llega casi un año después de que Cyrus y Morando anunciaran su compromiso, durante un viaje a Japón a finales de 2025.

Ambos llevaban aproximadamente tres años de relación antes de dar este importante paso.