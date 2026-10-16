Delcy Rodríguez fue acusada ante EEUU por secuestro y tortura de ciudadanos de ese país: esto se sabe

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha sido acusada ante un tribunal federal en el sur de la Florida por tres ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela, quienes la acusan tanto a ella como a otros miembros de la dictadura de secuestro, detención arbitraria, terrorismo internacional y torturas físicas y psicológicas. Sin embargo, Rodríguez logró evadir temporalmente la justicia norteamericana mediante una inmunidad diplomática otorgada por la administración Trump. Esto debido a que ante la administración de EEUU se funge como jefe de Estado.