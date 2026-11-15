Entre abrazos y lágrimas recibieron a María Corina Machado en Los Teques: así fue el reencuentro

Este domingo, María Corina Machado llegó a la parroquia San Juan Bosco, en Los Teques, estado Miranda, donde participó en una emotiva jornada de oración junto a ciudadanos y familias venezolanas que, entre abrazos y lágrimas, pidieron por el regreso de sus seres queridos que han tenido que abandonar el país. Durante el encuentro, la líder de las fuerzas democráticas venezolanas compartió con los asistentes y escuchó sus testimonios de dolor y resistencia. La jornada estuvo marcada por las oraciones y el clamor por el reencuentro de las familias separadas por la migración.