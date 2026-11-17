Un ataque ucraniano con misiles y drones derribó un tramo del puente que conecta Rusia con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

La operación, de alto valor simbólico, ocurrió a pocas horas de la reunión prevista para el jueves entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró lo que calificó como una “operación sin precedentes” y la presentó como respuesta a los ataques rusos contra la infraestructura de su país desde la invasión a gran escala de 2022.

Según el mandatario, varios drones y misiles alcanzaron tanto la calzada como la vía férrea. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran uno de los tramos destruido.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que participó en la acción, precisó que uno de los arcos metálicos y el segmento de carretera que sostenía quedaron completamente destruidos, mientras que la parte ferroviaria sufrió daños.

Una operación de más de un mes

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Un alto cargo ucraniano aseguró que el ataque no guarda relación directa con la cumbre entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping. Según explicó, se trató de una operación larga, preparada durante más de un mes.

El Kremlin, por su parte, prometió reparar el puente, un símbolo político fuerte para Putin. Su portavoz, Dmitri Peskov, afirmó que quedará “aún mejor que antes”.

El Ministerio de Transporte ruso informó que, durante la tarde, se restableció la circulación en una de las dos vías, mientras continúan los trabajos en la otra.

En Crimea, dos personas murieron por un ataque con dron, según las autoridades locales. Además, el Ministerio de Defensa ruso dijo haber derribado 1.441 drones ucranianos durante ataques nocturnos masivos, la segunda cifra diaria más alta del año.

Rusia bombardea puentes en Kiev

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Durante la noche del lunes, Rusia atacó los puentes Norte y Sur sobre el río Dniéper en Kiev, que ya habían sido blanco de ofensivas en las últimas semanas.

Así lo informó el alcalde, Vitali Klitschko, en Telegram. La circulación quedó interrumpida en ambos y se generó caos vehicular.

Los ataques nocturnos dejaron dos muertos en Kiev, dos en Zaporiyia (sur) y uno en Vinnitsia (suroeste), según las autoridades. Los bombardeos a la red eléctrica también dejaron sin luz a 700.000 hogares en Dnipró y sus alrededores, indicó el operador DTEK.

La escalada militar se produce a pesar de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, que estalló en febrero de 2022.

Moscú y Kiev mantienen profundas diferencias: Rusia busca un acuerdo amplio que reescriba “la arquitectura de seguridad de Europa” y que limite la presencia de la OTAN en Europa central y oriental, así como el despliegue de tropas y equipos extranjeros en Ucrania. Kiev y Europa, en cambio, exigen un alto el fuego como paso previo a cualquier discusión.

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Zelenski destacó que los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff participaron en conversaciones con Ucrania y que, por primera vez, Europa estuvo plenamente representada por quienes la representarán en las negociaciones con Rusia.

Putin llegó hace pocas horas Shenzhen, en el sudeste de China, para reunirse con sus homólogos de Estados Unidos y China al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro trilateral alimenta el temor en Europa y Ucrania de que Moscú pretenda imponer una “nueva Yalta”, en alusión a la conferencia de 1945 en la que los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido repartieron Europa en zonas de influencia y sentaron las bases de la Guerra Fría. El Kremlin rechazó la comparación y aseguró que “no tiene nada que ver con la realidad”.