Como el rey Juan Carlos I de España a Chávez, ahora Venezuela dice a Delcy: "¿Por qué no te callas?"

Han transcurrido 19 años desde que el rey Juan Carlos I de España pronunciara la célebre frase "¿Por qué no te callas?" dirigida al dictador Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre de 2007. Actualmente, esa misma interrogante resuena en la sociedad venezolana, pero esta vez dirigida hacia Delcy Rodríguez, encargada por el régimen, quien ha sido cuestionada por sus diferentes declaraciones contradictorias.