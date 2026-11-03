Ocurrió en Guárico: grabaron a trabajador de Corpoelec intentando apagar incendio de transformador eléctrico con refresco

Un insólito episodio protagonizado por un trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se viralizó en redes sociales.

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El colaborador de la mencionada institución controlada por el régimen venezolano fue captado intentando controlar el incendio de un transformador eléctrico con botellas de refresco de dos litros.

El hecho se registró el pasado 1 de noviembre en Valle de la Pascua, estado Guárico, específicamente en el cruce de las calles Los Cardones y Atascosa.

En imágenes se observa al operario sobre la cesta elevada de un vehículo de mantenimiento, desde donde lanza tres botellas de refresco hacia el equipo que se encontraba en llamas.

La grabación rápidamente generó comentarios entre los usuarios, quienes manifestaron sorpresa por el procedimiento utilizado para enfrentar la emergencia.

Además, el episodio abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad con las que trabaja el personal de la empresa estatal.

Hasta 40.000 millones de dólares y una década es el costo estimado para recuperar el sistema eléctrico venezolano.

Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

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El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

El pasado mes de octubre registró picos de severos racionamientos eléctricos en vasta parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de noviembre, la crisis eléctrica se ha intensificado y extendido por todo el país.