Delcy Rodríguez premia a Diosdado Cabello y le da más poder: con la Ley de Odio los castigos dependen de él

El régimen de Delcy Rodríguez parece estar premiando a Diosdado Cabello a quien lejos de quitarle poder ahora tendrá en sus manos las sanciones de la reformada Ley de Odio. A pesar de eliminar las penas de cárcel, la ley reformada mantiene multas económicas y trabajos sociales que, según expertos, constituyen una amenaza para la libertad de expresión en el país.