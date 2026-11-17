El papa León XIV ofreció nuevos detalles acerca de su estado de salud y la operación a la que se sometió el pasado 13 de octubre para extirpar un tumor maligno en el pulmón derecho. En una conversación con periodistas a bordo del avión que lo trasladó de vuelta a Roma, después de una gira de 12 días por Sudamérica, reconoció que aún no recupera por completo su condición física, pero aseguró que se encuentra bien.

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“No estoy al 100%, pero estoy bastante bien”, aseguró el pontífice al ser preguntado por su recuperación. Igualmente resaltó la resistencia física que le permitió cumplir con una agenda exigente en el recorrido por Uruguay, Argentina y Perú. “La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado”, expresó.

León XIV detalló que el tumor fue descubierto por casualidad en unos exámenes médicos de rutina. Según relató, no experimentó molestias ni síntomas respiratorios y se sentía bien cuando los especialistas identificaron una sombra en uno de sus pulmones. Los estudios posteriores dejaron determinar que se trataba de un tumor maligno.

El hallazgo llevó a los médicos a recomendar una intervención quirúrgica. El Papa decidió seguir esa indicación y someterse al procedimiento el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. En la operación, que se desarrolló sin complicaciones, los especialistas retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde estaba localizado el tumor.

El pontífice además confirmó que no va a tener que recibir tratamiento oncológico adicional. Los resultados de los análisis hechos al tejido extraído determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era requerido tener que recurrir a otras terapias. No obstante, seguirá bajo seguimiento médico para controlar su evolución.

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El Papa aprovechó la conversación para insistir en la importancia de los chequeos y la prevención. Su caso, mencionó, deja ver que algunas enfermedades pueden detectarse incluso al momento en que una persona no presenta señales de alerta. Por eso, animó a no posponer las consultas médicas ni dejarse llevar por el temor frente a la posibilidad de recibir un diagnóstico.

La operación tampoco cambió sus planes de viaje. León XIV afirmó que confiaba en recuperarse a tiempo para cumplir la visita pastoral que tenía programada y destacó el trabajo de los profesionales que lo atendieron, además de agradecer las oraciones recibidas en esos días.

La actualización acerca de su salud llegó después de una gira que incluyó numerosas actividades y desplazamientos. Pese a que admitió que aún no está por completo recuperado, sus declaraciones demuestran una evolución favorable luego de la cirugía y confirman que, de acuerdo con la evaluación médica, no necesita someterse a más tratamientos contra el cáncer.