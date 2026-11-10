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Ciencia

Colombia hizo historia en el automovilismo virtual: se quedó con el subcampeonato de la FIA

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Simulador de carreras- CANVA
Simulador de carreras- CANVA
El piloto colombiano Miguel Ángel Beltrán finalizó segundo en el torneo regional de carreras con simuladores, disputado en Bogotá, con representantes de nueve competidores.

Colombia se quedó con el subcampeonato del Sudamericano de automovilismo virtual, una competencia en la que pilotos de diferentes países de la región se enfrentaron en carreras de autos mediante simuladores profesionales. El resultado llegó gracias a Miguel Ángel Beltrán, quien obtuvo el segundo puesto en la clasificación general de la final que se jugó en Bogotá.

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El campeonato, organizado bajo el aval de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), reunió a nueve participantes en la Claro Gaming Arena. En este lugar los competidores usaron simuladores que reproducen las condiciones de conducción de un monoplaza de Fórmula 4, con circuitos virtuales, volante y pedales.

La definición se llevó a cabo el domingo 8 de noviembre, luego de las pruebas clasificatorias que determinaron quiénes llegarían a la última instancia. Colombia tuvo dos representantes: Beltrán y Esteban Téllez, quienes lograron avanzar hasta la fase decisiva.

Beltrán fue el encargado de llevar al país al podio. En la primera carrera finalizó en el tercer lugar y en la segunda logró avanzar hasta la segunda posición. La suma de esos resultados le dejó quedarse con el subcampeonato, detrás del argentino Dino Filippa, quien ganó las dos mangas de la final.

El tercer puesto fue para el uruguayo Facundo Machín. El boliviano Daniel Molina Vásquez quedó quinto, mientras que Téllez no pudo completar la competencia después de sufrir una salida de pista.

Luego de la premiación, Beltrán reconoció que tuvo posibilidades de pelear por el título, pero el resultado igualmente dependía de lo que hiciera su principal rival. El colombiano destacó que se sintió más cómodo en la última carrera y que pudo recuperar una posición en la disputa.

“No empezamos tan bien, pero en la última carrera el circuito me favoreció, el simulador también, estuve bastante cómodo”, aseguró el piloto.

Igualmente describió la definición como una competencia muy ajustada y detalló que llegó a tener opciones de quedarse con el primer lugar. “Tenía chances de ganarme el campeonato, pero dependía mucho de lo que Filippa hiciera, pero muy contento con el nivel”, añadió.

El argentino se llevó 500 dólares por el título, Beltrán obtuvo 250 dólares por el segundo lugar. Machín completó el podio y se quedó con 150 dólares.

El simracing consiste en competir en carreras de autos por medio de plataformas digitales y simuladores especializados. Los participantes usan equipos que reproducen elementos de un vehículo real, como el volante, los pedales y las condiciones de conducción de distintos circuitos.

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Pese a que las carreras se desarrollan en entornos virtuales, los competidores necesitan preparación, precisión y conocimiento técnico para controlar los vehículos y gestionar sus posiciones en cada prueba.

La competencia celebrada en Bogotá dejó que Colombia recibiera a representantes de varios países sudamericanos y finalizara con un piloto nacional en el segundo lugar del podio regional.

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