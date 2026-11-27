Durante la transmisión del Miss Universo 2026, una presentadora chilena afirmó que la candidata de Venezuela, Clara Vegas Goetz, le quitó a la representante de su país, Dominga López, la oportunidad de avanzar al Top 5 del concurso de belleza.

"Esta es la parte de los concursos que uno no domina y que empezamos a sacar todo tipo de conclusiones, pero bueno, yo creo que Dominga estaba, de todas maneras, para quedar entre las primeras cinco", expresó la mujer.

"Creo que Venezuela, efectivamente, nos quitó la oportunidad", acotó mencionada presentadora.

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Aunque la también animadora reconoció que la delegada venezolana merecía su clasificación, sus declaraciones generaron un intenso debate en diferentes plataformas digitales.

El pasado martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gala final de la edición número 75 del Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico.

Dicho certamen de belleza fue conquistado por Puerto Rico, que enfrentó en la fase final a República Dominicana.

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Al cuadro final llegó la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien estuvo cerca de darle la octava corona a su país.

El Miss Universo es un certamen internacional de belleza que se celebra anualmente desde 1952.

Este concurso reúne a candidatas de diferentes países, quienes participan en distintas actividades.

Durante la competencia, las participantes atraviesan varias etapas, entre ellas desfiles en traje de baño, traje típico o nacional, vestido de noche y rondas de preguntas.

Según expertos en la materia, en estas pruebas se valoran aspectos como la seguridad, la expresión, la presencia escénica, las habilidades comunicativas y sus iniciativas sociales.