Reportan varios heridos tras caída de árbol de considerable tamaño en Catia, Caracas

Un árbol de grandes dimensiones cayó la mañana de este lunes 9 de noviembre en la avenida Sucre de Catia, específicamente a la altura de la entrada de Lídice, en Caracas (Venezuela).

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El incidente, según reportes, dejó varias personas lesionadas, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad de afectados ni su estado de salud.

De acuerdo con la información disponible suministrada por las autoridades, algunas personas quedaron atrapadas debajo del árbol tras el desplome.

Ante la emergencia, varios transeúntes intentaron auxiliarlas mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.

Según expertos, en Caracas, la caída de árboles es altamente frecuente durante las temporadas de lluvias y el paso de ondas tropicales.

Como consecuencia, dicha situación ha generado bloqueos viales, daños a infraestructuras y personas heridas.