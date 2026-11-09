NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Caracas

Reportan varios heridos tras caída de árbol de considerable tamaño en Catia, Caracas

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Caída de árbol de considerable tamaño en Catia, Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Caída de árbol de considerable tamaño en Catia, Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Ante la emergencia, varios transeúntes intentaron auxiliarlas mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.

Un árbol de grandes dimensiones cayó la mañana de este lunes 9 de noviembre en la avenida Sucre de Catia, específicamente a la altura de la entrada de Lídice, en Caracas (Venezuela).

o

El incidente, según reportes, dejó varias personas lesionadas, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad de afectados ni su estado de salud.

o

De acuerdo con la información disponible suministrada por las autoridades, algunas personas quedaron atrapadas debajo del árbol tras el desplome.

Ante la emergencia, varios transeúntes intentaron auxiliarlas mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.

o

Según expertos, en Caracas, la caída de árboles es altamente frecuente durante las temporadas de lluvias y el paso de ondas tropicales.

Como consecuencia, dicha situación ha generado bloqueos viales, daños a infraestructuras y personas heridas.

Temas relacionados:

Caracas

Catia

Heridos

Árboles

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Maduro se embarca en "viajes espirituales", en Venezuela siguen sufriendo los presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Actualidad

Ver más
CACO megacárcel de Costa Rica - Foto: EFE
Cárcel

Inspirada en CECOT de El Salvador: así es la megacárcel construida e inaugurada en Costa Rica

El cuerpo del concejal fallecido Fernando Albán, durante un homenaje póstumo-Foto: EFE
Fernando Albán

¿La víctima número 6 presentada en el indictment contra Maduro es Fernando Albán? Abogado responde

Pista de aeropuerto en Venezuela-Foto: EFE
Oro venezolano

Registran 15 jets privados entre Venezuela y Turquía en medio de sospechas de transporte de oro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
CACO megacárcel de Costa Rica - Foto: EFE
Cárcel

Inspirada en CECOT de El Salvador: así es la megacárcel construida e inaugurada en Costa Rica

El cuerpo del concejal fallecido Fernando Albán, durante un homenaje póstumo-Foto: EFE
Fernando Albán

¿La víctima número 6 presentada en el indictment contra Maduro es Fernando Albán? Abogado responde

Pista de aeropuerto en Venezuela-Foto: EFE
Oro venezolano

Registran 15 jets privados entre Venezuela y Turquía en medio de sospechas de transporte de oro

Francis L. Donovan | Foto AFP
Perú

Jefe militar de Estados Unidos visita país sudamericano para fortalecer la lucha contra el narcotráfico

Binance (EFE)
Criptomonedas

Binance confirma ciberataque "complejo" por USD 6.300 millones y apunta contra hackers de Corea del Norte

Frontera sur de Estados Unidos (AFP)
Departamento de Seguridad Nacional

"Nuestras fronteras están cerradas": EE. UU. lanza contundente publicación en redes sociales criticando "impunidad" del Gobierno Biden

Boceto Nicolás Maduro - EFE/ Comando Sur - Foto X: @SOUTHCOM
Nicolás Maduro

"Utilizado y traicionado": ¿cómo se sentirá Nicolás Maduro sobre la presencia militar de EE. UU. en Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023