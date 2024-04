Denuncian caso de xenofobia por parte del Ejército de Perú contra ciudadanos venezolanos que jugaban sóftbol

Ciudadanos denuncian un presunto caso de xenofobia durante un operativo militar contra la delincuencia en Arequipa (Perú), en donde el Ejército entró a un campo de sóftbol en el que jugaban varios adultos y niños venezolanos.

Según videos difundidos en redes sociales, los efectivos militares irrumpieron en el terreno y, apuntando sus armas, obligaron a todos los deportistas a tirarse al piso, causando angustia en dicha población.

El acto fue catalogado como xenófobo debido a que, según los informes, todos los presentes eran ciudadanos venezolanos que se encontraban disputando un partido en el lugar.

En uno de los videos se escucha decir a una mujer que su hija, quien estaba presente, se encontraba “nerviosa” ante la presencia armada de los uniformados.

A pesar de que los detenidos se mostraron tranquilos en sus posiciones y obedeciendo las órdenes, los militares aparentemente subidos de tonos gritaban a los presentes.

Ante esto, una mujer pide que guarden la cordura y no suban la voz: “Pero no griten porque no estamos haciendo nada malo, estamos jugando”, súplica una voz femenina.

De acuerdo con los relatos posteriores, las mujeres fueron obligadas a ubicarse a un costado mientras que los hombres, vestidos de manera deportiva, fueron obligados a permanecer sentados.

Durante el tenso momento, algunos de los presentes alegaron que no eran indocumentados y que eran trabajadores que disfrutaban de un encuentro deportivo sin afectar a nadie: “No estamos viviendo de gratis aquí”.

El caso está llamando la atención de organismos de derechos humanos al considerarse un hecho de xenofobia contra la población venezolana, y debido a la forma en la que irrumpieron los militares en el juego.

Según datos de la Agencia de Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la diáspora de venezolanos por el mundo se acerca a los ocho millones de personas. En el caso de Perú, hay cerca de 1,5 millones de personas, siendo el segundo país de acogida, después de Colombia.