Desde Manizales, Abelardo de la Espriella anunció medidas para los damnificados de Caldas tras el terremoto: "la necesidad más urgente en este departamento es el tema de vivienda"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció este martes desde Manizales, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes al país.

Luego de haber pasado por Quibdó y Cali, el mandatario llegó al Eje Cafetero y comenzó su recorrido en Pereira, desde donde anunció medidas contundentes para ayudar a los damnificados.

Ahora, desde Manizales, declaró ante la prensa y comenzó felicitando a la administración del departamento de Caldas y a la Alcaldía de Pereira.

"Quiero expresar mi solidaridad con las familias de las cinco personas fallecidas. Y quiero también aprovechar la oportunidad para agradecerle al señor alcalde de Manizales, al señor gobernador de Caldas, por el manejo tan adecuado que le han dado a esta tragedia que enluta a todo el pueblo colombiano. De verdad han hecho un trabajo muy profesional y diligente", dijo.

Asimismo, agradeció a "soldados, policías, defensa civil, Cruz Roja y los bomberos. Un aplauso para ellos por favor, porque gracias a su esfuerzo se han salvado muchas vidas".

De la Espriella confirmó que en Caldas "no hay personas atrapadas" pero sí 112 heridos, 2.000 personas damnificadas, 2.970 unidades con afectación estructural, 1.150 unidades y viviendas colapsadas y 24 colegios en estado crítico.

"Y hay algo que me duele muchísimo a mí en lo personal y es el daño que sufrió la Catedral de Manizales que es de verdad un ícono para Colombia. Le he dado instrucciones precisas a la ministra de Cultura, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea Menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica que no solamente es un balbarte para los manizalitas, es también para toda Colombia", agregó.

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A nivel departamental, De la Espriella señaló que, "en Riosucio, 517 viviendas parcialmente afectadas y totalmente destruidas, 35"

"Es decir, el municipio más afectado en Caldas en Manizales, luego le sigue Riosucio y luego Viterbo. Y por supuesto hay afectaciones en otros municipios pero esos son los más graves", dijo.

Sobre las medidas para los afectados, el mandatario dijo que "la necesidad más urgente en este departamento es el tema de la vivienda porque hay gente que se quedó sin vivienda".

"Desde el día de ayer se activó por parte del Gobierno Nacional un mecanismo para implementar el subsidio de arriendo. En el caso puntual de Manizales para cerca de 1150 familias que perdieron su vivienda y lo haremos también en el resto del departamento, en el resto de municipios donde los ciudadanos perdieron su vivienda", agregó.

Por otra parte, tras acordar con el alcalde, anunció que el Gobierno va a enviar a partir de mañana, "kits de aseo, kits de alimentación, kits para la noche y kits para cocina para aliviar a todas las personas que han abandonado sus casas debido a las consecuencias de este terremoto".

"¿Y qué tenemos para el resto del departamento? Para el resto del departamento también tenemos ayudas humanitarias, colchonetas, sábanas, almohadas, mercados, agua y también velar para que no haga falta la alimentación aquí", aseveró.