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Martes, 21 de julio de 2026
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Selección Argentina

¿Qué se sabe del mediático video en el que Messi invita a sus compañeros a olvidarse de todo antes de la final del Mundial?

julio 21, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Lionel Messi en medio de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026-Foto: EFE
Lionel Messi en medio de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026-Foto: EFE
Un video publicado en redes sociales luego de la final del Mundial muestra al capitán argentino, Lionel Messi, intentando calmar a sus compañeros antes del partido contra España.

La argentina llegó a la final del Mundial 2026 con la posibilidad de conquistar su segundo título consecutivo, pero también con una presión que, según algunos aficionados, pudo ser mayor de lo habitual. Esa teoría obtuvo más fuerza después de que se difundiera un vídeo grabado en el vestuario antes del partido contra España.

En el video se ve a Lionel Messi dando una charla a sus compañeros y repitiendo varias veces que debían mantener la calma y concentrarse únicamente en jugar.

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“Tranquilidad, estemos tranquilos muchachos, pensemos en jugar, nada más”, se escucha decir al capitán argentino, antes de insistir en que el equipo debía “olvidarse de todo” y centrado en el partido. Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales después de la derrota por 1-0 ante España, llamaron la atención por el tono de la arenga y por la expresión de algunos jugadores.

En redes sociales como lo son X y Reddit, los usuarios interpretaron las imágenes como una señal de que el equipo enfrentaba una tensión especial antes de la final.

Otros detallaron el lenguaje corporal de los futbolistas y señalaron que el ambiente se veía menos enérgico que en otros encuentros del torneo. Incluso surgieron teorías que apuntaban a posibles problemas internos oa circunstancias desconocidas que habrían afectado al vestuario.

Sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial que respalde esas especulaciones. La difusión del video llegó a la par con un contexto especialmente exigente para Argentina, esto debido a que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscaba convertirse en campeón mundial por segunda vez consecutiva, después de haber conquistado el título en Qatar 2022.

Además, para Messi, que disputó el torneo con 39 años, la final pudo representar su última oportunidad de levantar una vez más el trofeo.

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Antes del partido, sin embargo, el propio Messi rechazó la idea de que la presión fuera un factor determinante. En declaraciones recogidas por la FIFA, explicó que el equipo enfrentaba estos partidos con pasión y competitividad, pero también con la intención de disfrutar del fútbol, ​​como cuando eran niños.

La derrota ante España y las imágenes del vestuario aumentaron así una conversación que continúa en redes: ¿Estaba Argentina realmente bajo una presión extraordinaria o simplemente se trató de un intento de Messi por tranquilizar a sus compañeros antes del partido más importante del torneo? De momento, las imágenes dejan observar el ambiente previo a la final, pero no dan respuestas claras sobre lo que ocurrió realmente en el vestuario.

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