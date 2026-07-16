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Jueves, 16 de julio de 2026
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West Ham

El venezolano Keiber Lamadrid suma minutos en la pretemporada del West Ham, un paso importante en su proceso de adaptación en el fútbol inglés

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Keiber Lamadrid, futbolista venezolano - Foto: AFP
Keiber Lamadrid, futbolista venezolano - Foto: AFP
El extremo venezolano busca consolidarse en el primer equipo tras su llegada al club inglés en enero de 2026.

El venezolano Keiber Lamadrid comenzó su primera pretemporada completa con el West Ham United, un paso importante en su proceso de adaptación al fútbol inglés.

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Durante sus primeros meses en el club, Lamadrid disputó cuatro partidos entre el equipo Sub-21 y la plantilla principal, dejando un balance de un gol y una asistencia.

Con una pretemporada completa junto al resto del plantel, Lamadrid afronta una nueva oportunidad para competir por un puesto en el equipo que disputará la temporada 2026/27 de la Championship.

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En el amistoso ante el Colchester United, el West Ham se impuso por 3-2. En dicho trámite, el venezolano disputó toda la segunda mitad y dejó buenas sensaciones gracias a su velocidad y capacidad para desequilibrar en el ataque.

De cara al inicio del campeonato, Lamadrid espera aprovechar esta preparación para convencer definitivamente al cuerpo técnico y consolidarse como una alternativa importante.

Fue a mediados del mes de enero del año en curso que el West Ham United, de la Premier League, firmó al joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira.

Durante su etapa en el conjunto costero venezolano, Lamadrid disputó más de 100 encuentros oficiales, conquistando la Supercopa de Venezuela.

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Con la anexión de Lamadrid, el West Ham United intentará, entre otras cosas, salir de la zona de descenso.

En cuanto a la Vinotinto, el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo cuenta con Lamadrid, sin duda un jugador que puede ser pieza clave en el esquema ofensivo del combinado venezolano.

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