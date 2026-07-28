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Martes, 28 de julio de 2026
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Cambio Climático

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

julio 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Más de 117 millones de personas en el mundo han sido obligadas a abandonar sus hogares por conflictos, violencia o persecución. Sin embargo, para millones de ellas el sufrimiento no termina al escapar: sequías, inundaciones, olas de calor e incendios dificultan aún más la posibilidad de reconstruir sus vidas.

Según ACNUR, durante la última década los fenómenos relacionados con el cambio climático provocaron alrededor de 250 millones de desplazamientos internos, el equivalente a unas 70.000 personas cada día.

Para Javier García Raboso, experto de Greenpeace y especialista en Ecología Humana y Población, la movilidad humana asociada al cambio climático no responde únicamente a grandes desastres naturales.

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"Pensamos en incendios o eventos meteorológicos extremos, pero también hay fenómenos de desarrollo más lento como las sequías, la pérdida de cultivos, la salinización de acuíferos o la subida del nivel del mar, que cada vez impactan a más poblaciones".

El especialista explica que estos procesos afectan especialmente a las comunidades más vulnerables, muchas de las cuales cuentan con menos recursos para adaptarse a los cambios ambientales.

"Generalmente, los países y las poblaciones que menos han contribuido a generar el cambio climático son precisamente los que hoy sufren sus mayores impactos. Es una cuestión de justicia climática".

Naciones Unidas estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas, cerca del 43 % de la población mundial, viven en zonas altamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para García Raboso, la evidencia es clara: si el calentamiento global continúa avanzando, también lo harán los desplazamientos humanos.

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"No es una hipótesis, es una certeza. Si el cambio climático sigue aumentando, los desplazamientos relacionados con sus impactos también van a seguir creciendo".

El experto sostiene que, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, será necesario fortalecer las políticas de adaptación y apoyar a las comunidades más vulnerables para evitar que cada vez más personas se vean obligadas a abandonar sus hogares por una crisis que combina el cambio climático con los conflictos y la desigualdad.

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