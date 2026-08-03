"Es un gesto de pequeñez": hijo de expresidente colombiano reacciona tras confirmarse que su padre no fue invitado a la posesión de Abelardo De La Espriella

Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se pronunció este lunes sobre la decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de excluir a su padre de la lista de invitados a la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.

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A través de su cuenta de X, Esteban cuestionó la decisión del presidente electo y aseguró que este acto debe representar a todos los sectores del país y no profundizar las diferencias políticas.

“Ya que estos días se ha hablado tanto de símbolos: un presidente representa a todos los colombianos, incluso a quienes piensan distinto. Excluir a expresidentes de una ceremonia de Estado es un gesto de pequeñez. Colombia necesita más unidad y menos polarización”, aseguró.

Este mensaje fue publicado luego de que Abelardo De La Espriella diera instrucciones a su equipo de trabajo de excluir a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper de la ceremonia.

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Cabe aclarar que esta decisión fue tomada por la larga confrontación política que ha mantenido con los exmandatarios, especialmente con Santos, ya que asegura que el expresidente fue el responsable del rumbo que tomó el país con los acuerdos de paz con las Farc.

Finalmente, cabe resaltar que la posesión de Abelardo De La Espriella se llevará a cabo en Cali el próximo 7 de agosto. Entre los invitados se encuentran Donald Trump, Marco Rubio y el rey de España, Felipe VI, entre otros.