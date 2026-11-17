El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que las autoridades no han hallado “ninguna evidencia” de que las recientes caídas en plataformas tecnológicas estén conectadas entre sí ni de que sean obra de “actores malintencionados”.

Rubio habló con periodistas en Manila, al margen de una cumbre del sudeste asiático, durante un viaje a Asia junto al presidente Donald Trump.

Sus declaraciones llegan después de una serie de fallas que han golpeado servicios de todo tipo: las operaciones de tráfico aéreo en Estados Unidos, el correo y la mensajería de Microsoft, los servicios bancarios y de pago móvil, y una red de comunicaciones ultrasecreta del gobierno estadounidense.

“Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos absolutamente ninguna evidencia; no tenemos ningún indicio, ninguna evidencia y ninguna razón para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado entre sí”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio añadió que tampoco hay elementos para atribuir ninguno de los casos, de forma individual, a ciberdelincuentes, criminales, otro Estado o cualquier otro actor malicioso.

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Con su mensaje, el funcionario intentó tranquilizar a un país donde miles de personas vieron cancelados sus vuelos y sufrieron cortes en servicios bancarios y de comunicaciones.

El caso de la NSA

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) reconoció que, a primera hora del martes, una red ultrasecreta que utiliza para sus comunicaciones internas dejó de funcionar.

La entidad habló de una “degradación temporal durante el mantenimiento rutinario programado” y aseguró que sus capacidades siguen operativas y que “nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa”.

Mensaje del Gobierno Trump

La administración Trump ha insistido en que los ciudadanos y los sistemas del país permanecen seguros. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también descartó que la ola de interrupciones provenga de ciberdelincuentes.

“Puedo asegurarles con absoluta certeza que no estamos bajo ataque”, declaró Mullin a CNBC.

“No existe ninguna amenaza cibernética. El país está muy seguro”, agregó.