Flydubai reanudará los vuelos directos a Tel Aviv la próxima semana, según informó un portavoz de la compañía este jueves, semanas después de que se suspendieran los servicios desde y hacia Israel tras el intento de un copiloto de estrellar uno de sus aviones.

"Tras obtener la aprobación de las autoridades competentes, flydubai reanudará los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Aeropuerto Internacional Ben Gurion (TLV) de Tel Aviv a partir del 3 de diciembre de 2026", declaró el portavoz.

Los vuelos de la aerolínea a Israel habían sido suspendidos después de que uno de sus aviones, que viajaba de Dubái a Tel Aviv, se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí en septiembre.

El copiloto omaní del vuelo atacó al capitán con el objetivo de provocar un accidente en el aeropuerto Ben Gurion de Israel, según declaró a principios de octubre el fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos, refiriéndose a un atentado suicida planeado.

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Según medios israelíes, la aeronave transportaba a 174 personas, entre ellas 166 israelíes. Varios pasajeros, incluido un fontanero, lograron reducir al copiloto.

Los pasajeros describieron cómo se precipitaron a la cabina de mando y lucharon por el control después de que el avión cayera repentinamente unos 5.000 metros (17.000 pies).

Israel y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en socios cercanos desde que normalizaron sus relaciones en el marco de los Acuerdos de Abraham, mediados por Estados Unidos, en 2020.