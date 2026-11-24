El difunto Papa Francisco relató haber visto al diablo tres veces y, en una ocasión, la "puerta del infierno", en extractos de su diario personal publicados el martes en un nuevo libro.

"El diario privado del Papa Francisco", del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, incluye pasajes extraídos de un diario que el ex Jorge Bergoglio llevó entre 1992 y 2024, un documento que revela sus preocupaciones, remordimientos y autocríticas, así como su enorme humanidad y fe.

VEA TAMBIÉN Fuerte temblor de 5,3 en México: también se sintió en Guatemala y otros países o

Fernández, director del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, dijo que Francisco le pidió que ayudara a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en el cuaderno de plástico negro.

Tras la muerte de Francisco el año pasado, Fernández expresó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro "pudiera acabar abandonado en algún almacén". Se le permitió publicar algunos pasajes, señalando que "las inquietudes espirituales presentes en su corazón son muy explícitas y pueden sernos útiles".

VEA TAMBIÉN Se conoce el video de cámaras de seguridad del momento exacto del atentado terrorista en Villavicencio o

En una de las revelaciones más intrigantes, Francisco escribe que, mientras era arzobispo de Buenos Aires, vio al diablo en tres ocasiones diferentes, incluyendo "desde el coche cuando regresaba a casa, en el coro durante la misa" y una vez en Roma después de una visita a Chile.

"Descubrí que el diablo había estado acechando descaradamente y con astucia", escribió Francisco en su diario el 24 de enero de 2021, según una copia de la versión en inglés del libro publicada por Penguin Random House.

Francis escribió que recordaba tres episodios "en los que no dudo de que él estuviera físicamente presente".

"Hace aproximadamente quince años. Lo vi desde la ventanilla del coche. No puedo olvidar sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", escribió.

Durante el segundo episodio, ocurrido en una capilla carmelita, Francisco escribió: "Me miraba con ojos de fuego".

"No puedo olvidar esa mirada, más intensa que la anterior. Eran como llamas de fuego."

El tercer episodio tuvo lugar durante una reunión en Roma, tras una visita a Chile.

"Lo vi y oí su voz, triunfante, que lo poseía todo... No puedo olvidar el potente tono ronco de su voz", escribió, y añadió que "el Señor me concedió la oportunidad de abandonar aquella reunión, y así me liberó".

Francisco también reveló, el 7 de junio de 2018, que la noche anterior, mientras se preparaba para irse a dormir, "vio la entrada al infierno".

"La seducción pagana en su máxima expresión. Eché un vistazo y me aterrorizó", dijo, y añadió que "agarró el rosario como si fuera un arma".

"Es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque pueden salir llamas que queman", escribió.

A lo largo del diario, Francisco no duda en criticarse a sí mismo por sus ocasionales "sentimientos de desdén, envidia, orgullo" o por haber ignorado a un hombre borracho en la calle que le habló "porque quería dar un paseo tranquilo".

"El orgulloso, autosuficiente, cínico y autoengañador Jorge", así se describió a sí mismo el ex papa el 30 de diciembre de 2022.

El 15 de enero de 2017, confesó que durante algunos días había estado experimentando "un estado de ira y descontento muy desagradable".

Si bien era carismático, el Papa Francisco también tenía una fuerte personalidad y en ocasiones fue criticado dentro de la Curia, el órgano rector de la Iglesia Católica, por ser autoritario.

La misericordia es un tema recurrente en la revista.

"Al mirar atrás, me di cuenta de todo el mal que he hecho en la vida. ¡Necesito muchísimo la misericordia del Señor!", escribió el 5 de enero de 1997.

El Papa Francisco parecía preocupado por la brevedad de sus días en la Tierra, inquieto por su envejecimiento y la necesidad de "soportarlo".

En 1996, a los 60 años —casi tres décadas antes de su muerte— escribió: "Quiero hacer el bien durante el poco tiempo que me queda, deseando ser bueno."

"¡Cuánto tiempo he malgastado! ¡Cuántos errores he cometido!"

En 2001, escribió que "estos 65 años me hacen pensar en el final. Ya estoy haciendo la cuenta regresiva".

Las preocupaciones continuaron incluso después de convertirse en papa en 2013, y Francisco escribió el 9 de abril de 2016 que "los ataques del diablo bajo diferentes formas han aumentado... ¿Podría ser una señal de que mi tiempo se acaba y él no quiere perder?".

El diario contiene 86 páginas escritas antes de su elección como papa en 2013, y otras 55 escritas posteriormente.

Uno de los pasajes más breves —y conmovedores— del diario de Francisco aparece el 21 de julio de 2013: "El 13 de marzo me eligieron papa".