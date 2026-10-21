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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello niega los vuelos a Turquía para sacar sus pertenencias de Venezuela

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
El ministro de Interior, Justicia y Paz de la dictadura venezolana "desmintió" que las aeronaves estén transportando bienes o recursos de su propiedad.

Este miércoles, el integrante de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, negó en su programa televisivo los vuelos a Turquía para sacar sus pertenencias de Venezuela.

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"¿Cómo se inventan un fake news (...) Esto es una aberración, ¿dónde está la ética aquí?", cuestionó Cabello.

Luego, sostuvo: "Después viene el enjambre. Dijeron que eran 16 vuelos sacando mis cosas, pero bueno, es la imaginación de ellos y la maldad; es periodismo político, vive de la especulación".

El exagregado de la DEA Wesley Tabor señaló en entrevista con NTN24 que Cabello estaría planeando una fuga del país.

"Diosdado Cabello sabe que su clave para lograr la libertad es Qatar también. Él está planificando esto para asegurar que pueda quedarse en un lugar en paz", afirmó Tabor en el canal de las Américas.

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Tras los drásticos acontecimientos ocurridos en Venezuela, que incluyeron la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de EE. UU. a inicios de año, la designación de Delcy Rodríguez como "presidente interina" y el acuerdo petrolero con la administración de Donald Trump, la narrativa de Diosdado Cabello ha experimentado un notable cambio.

En ese sentido, ha pasado de un discurso de resistencia radical a una pragmática "justificación comercial".

Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Cabello.

Este miembro de la cúpula dictatorial venezolana enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

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Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

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