El cantante venezolano Omar Acedo reveló que se está divorciando de Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello

El cantante venezolano Omar Acedo confirmó su separación de Daniella Cabello, hija del señalado integrante de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello.

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Recientemente, el artista reveló que se está divorciando de la titular del Ministerio de Turismo que controla el régimen venezolano.

El zuliano, intérprete del tema musical 'Yo te quiero', indicó en una entrevista que los trámites formales de divorcio comenzaron "el 31 de julio" de 2026.

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Luego de que el cantante hiciera de conocimiento público la separación, Daniella Cabello reaccionó de manera "indirecta".

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A través de una publicación compartida el 14 de septiembre en sus plataformas digitales, Cabello dejó saber que en estos momentos se siente "muy bien".

En ese sentido, la hija del cuestionado miembro de la cúpula dictatorial de Venezuela dijo de forma tajante que le causa "curiosidad las lealtades frágiles".

En su mensaje también se refirió a quienes buscan "conseguir likes y views" hablando de la finalización del matrimonio.

Daniella Cabello y Omar Acedo se casaron en diciembre del año 2019 y tienen una hija en común llamada Danna.