Revelan condición de salud de Cilia Flores: habría tenido un infarto y perdido dos dientes y más de 11 kilos

El periódico norteamericano The New York Times publicó este domingo un reportaje en el que habla de las condiciones en prisión tanto de Nicolás Maduro como de su esposa, Cilia Flores.

El periódico afirma que Maduro ha perdido peso y que se le ha visto interesado en textos de filosofía y religión, pero advierte que la salud de Cilia “parece ser más precaria”

“La salud de la señora Flores, la ex primera dama venezolana, parece ser más precaria”, dice el medio.

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Relata que la pareja del dictador Maduro, según documentos judiciales, se estaba recuperando de una histerectomía cuando fue capturada en enero y le han recetado nitroglicerina para los dolores en el pecho y “ha perdido dos dientes y más de 11 kilos”.

“Estuvo recluida en régimen de aislamiento durante tres meses y, tras ser trasladada a la población general, sufrió daños por los efectos del gas pimienta que se utilizó para disolver una pelea entre reclusas”, afirmó.

Con base en información de su equipo legal, el medio habría logrado establecer que Flores pudo haber sufrido “un infarto leve en julio”. “Duerme entre tres y cuatro horas al día”, precisó.

“Flores reveló la información anterior al solicitar su liberación, una moción que fue denegada por el juez que presidía el caso en ese momento, Alvin K. Hellerstein. El juez falleció el mes pasado a los 92 años, y otra jueza, Analisa Torres, se ha hecho cargo del caso”, precisó el medio.

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Maduro y Flores fueron capturados en una milimétrica operación desarrollada por las fuerzas norteamericanas en Caracas el pasado 3 de enero.

Ambos son acusados por su presunta participación en el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.