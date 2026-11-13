El entrenador Lucas González respondió a Néstor Lorenzo tras polémica por convocatorias de Atlético Nacional: "Por encima de todo lo respeto"

La polémica por las convocatorias de la Selección Colombia y las ausencias de varios futbolistas de Atlético Nacional en medio de las instancias definitivas de la temporada sigue dando de qué hablar.

Esta vez, Lucas González, DT del Atlético Nacional se refirió a su relación con Néstor Lorenzo y dejó claro el respeto y la admiración que siente por el seleccionador del cuadro cafetero.

En declaraciones entregadas a Win Sports, el entrenador del conjunto antioqueño aseguró que no ha tenido conversaciones recientes con Lorenzo y explicó que no considera que le corresponda, desde su posición como técnico de un club, intervenir en las decisiones del cuerpo técnico de la Tricolor.

“No he hablado con él recientemente. No creo que esté en una posición como entrenador de un club de llamarlo a él y pedirle que no llame jugadores. En el momento en el que ellos nos busquen para decir cómo están los jugadores, estaré encantado de dar la apreciación que tenemos en la parte física y técnica”, manifestó González.

Asimismo, aprovechó para destacar el trabajo del argentino al frente de la Selección Colombia y recordó los resultados que consiguió durante su proceso, especialmente la clasificación al Mundial de 2026.

“Soy un gran, gran admirador de Néstor y del trabajo que él ha hecho. Puso a Colombia otra vez en el lugar en donde tiene que estar, nos regresó a un Mundial. Recuerdo esa serie de amistosos en donde enfrentamos a campeones del mundo y les ganamos; como colombiano, me sentía orgulloso y bien representado”, expresó.

El entrenador también señaló que las referencias de los futbolistas que han trabajado con Lorenzo son una de las razones por las que reconoce su labor. “Por encima de todo lo respeto porque los jugadores con los que hemos coincidido, como el caso de Kevin Castaño y ahora James, todos hablan muy bien de él. La mayor credencial que puede tener un entrenador es cómo hablan sus jugadores”, concluyó.

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Cabe resaltar que las declaraciones se dan después del cruce que protagonizaron ambos entrenadores por las convocatorias de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, quienes fueron llamados para los amistosos ante Chile.

González cuestionó que sus jugadores tuvieran que acudir a la Selección mientras Álvaro Montero, de Boca Juniors, no fue convocado y permaneció con su equipo para afrontar compromisos decisivos.

Ante los cuestionamientos, Lorenzo consideró que están de más las declaraciones y defendió el aporte histórico de Atlético Nacional a las selecciones colombianas.