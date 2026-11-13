NTN24
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Néstor Lorenzo

El entrenador Lucas González respondió a Néstor Lorenzo tras polémica por convocatorias de Atlético Nacional: "Por encima de todo lo respeto"

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Néstor Lorenzo - Foto EFE
Néstor Lorenzo - Foto EFE
El entrenador del cuadro verdolaga aclaró que no ha vuelto a conversar con el seleccionador de Colombia y explicó por qué no considera que deba pedirle que no convoque a sus futbolistas.

La polémica por las convocatorias de la Selección Colombia y las ausencias de varios futbolistas de Atlético Nacional en medio de las instancias definitivas de la temporada sigue dando de qué hablar.

o

Esta vez, Lucas González, DT del Atlético Nacional se refirió a su relación con Néstor Lorenzo y dejó claro el respeto y la admiración que siente por el seleccionador del cuadro cafetero.

En declaraciones entregadas a Win Sports, el entrenador del conjunto antioqueño aseguró que no ha tenido conversaciones recientes con Lorenzo y explicó que no considera que le corresponda, desde su posición como técnico de un club, intervenir en las decisiones del cuerpo técnico de la Tricolor.

No he hablado con él recientemente. No creo que esté en una posición como entrenador de un club de llamarlo a él y pedirle que no llame jugadores. En el momento en el que ellos nos busquen para decir cómo están los jugadores, estaré encantado de dar la apreciación que tenemos en la parte física y técnica”, manifestó González.

Asimismo, aprovechó para destacar el trabajo del argentino al frente de la Selección Colombia y recordó los resultados que consiguió durante su proceso, especialmente la clasificación al Mundial de 2026.

Soy un gran, gran admirador de Néstor y del trabajo que él ha hecho. Puso a Colombia otra vez en el lugar en donde tiene que estar, nos regresó a un Mundial. Recuerdo esa serie de amistosos en donde enfrentamos a campeones del mundo y les ganamos; como colombiano, me sentía orgulloso y bien representado”, expresó.

El entrenador también señaló que las referencias de los futbolistas que han trabajado con Lorenzo son una de las razones por las que reconoce su labor. “Por encima de todo lo respeto porque los jugadores con los que hemos coincidido, como el caso de Kevin Castaño y ahora James, todos hablan muy bien de él. La mayor credencial que puede tener un entrenador es cómo hablan sus jugadores”, concluyó.

o

Cabe resaltar que las declaraciones se dan después del cruce que protagonizaron ambos entrenadores por las convocatorias de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, quienes fueron llamados para los amistosos ante Chile.

González cuestionó que sus jugadores tuvieran que acudir a la Selección mientras Álvaro Montero, de Boca Juniors, no fue convocado y permaneció con su equipo para afrontar compromisos decisivos.

Ante los cuestionamientos, Lorenzo consideró que están de más las declaraciones y defendió el aporte histórico de Atlético Nacional a las selecciones colombianas.

Temas relacionados:

Néstor Lorenzo

Atlético Nacional

Director técnico

Fútbol

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

533 días de infierno; acaba esta larga noche: hijo de agente del CTI liberado tras secuestro del ELN

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Rodeo I es el mayor centro de tortura": presos políticos se cuelgan en las rejas exigiendo libertad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

En la mira de Diosdado Cabello y la DGCIM: regresar a Venezuela, un riesgo para los exiliados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"Petro facilitó que Maduro permaneciera en el poder": informe tras el fraude electoral en Venezuela

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Confirman que emergencia por disparos cerca a la Casa Blanca en EE. UU. dejó al menos 6 fallecidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Estadio Sylvio Cator - Captura video Presidencia de El Salvador
Haití

Los macabros hallazgos en estadio controlado por pandillas que recuperó Bukele en Haití

Perkins Rocha (AFP)
Perkins Rocha

"Hoy fueron 20 hombres, me parece exagerado para custodiar a una sola persona": reveladora entrevista de Perkins Rocha en NTN24

Foto: International Crisis Group
ELN

Impactante video: guerrilleros del ELN muestran cómo usan drones convencionales para atacar al Ejército

Mensaje de migrantes con destino a Estados Unidos a Donald Trump - Fotos: AFP
Migrantes

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Migrantes - Foto: NTN24
Migrantes Estados Unidos

Avanza caravana migrante: en 2027 todos los estados de la frontera de EE. UU. con México serán gobernados por demócratas

Más de Deportes

Ver más
Estadio El Campín | Foto: EFE
Estadio el Campín

¿Por qué falló la renovación de la gramilla de El Campín y qué pasará con el calendario del fútbol colombiano?

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Kylian Mbappé

LaLiga "lamenta" las declaraciones de Mbappé sobre Mao Zedong a quien llamó dictador y pide disculpas a China

El italiano Kimi Antonelli de Mercedes-Foto EFE
Fórmula 1

Antonelli gana en Austin su novena carrera del año, pero la coronación del campeonato de Fórmula 1 deberá esperar a México

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

IDEA y la dignidad humana como frontera de la democracia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Foto: captura video
Abelardo de la Espriella

“Les molesta verlo trabajar”: Militar retirado sobre las críticas al presidente Abelardo de la Espriella

Capitolio EE. UU. - Foto Canva/ Donald Trump - AFP
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Estamos en el capitolio de EE. UU. en plenas 'midterms' 2026: así está el panorama para Trump

Gustavo Petro y Verónica Alcocer - Foto: AFP
Corrupción

Exministro colombiano sobre los escándalos de corrupción del petrismo: “Se robaron hasta el nido de la perra”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ordenó "desaparecer" de lugares públicos la imagen de Carlos Pizarro: "No vamos a permitir que se promueva el terrorismo"

Venezolanos | Foto AFP
Venezuela

"Set The Date”: venezolanos en el mundo alzan su voz por elecciones y el regreso de María Corina Machado

Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Protestas en Francia - AFP
Francia

Gobierno de Francia movilizará a 70.000 policías ante las llamadas a saqueos este sábado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023