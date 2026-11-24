El telescopio espacial James Webb de la NASA reveló el polvo caliente que compone Cassiopeia A (Cas A), una gigantesca nube en expansión hecha de gas, polvo y restos de una estrella que explotó, es decir una supernova.

La Nasa mencionó, tras publicar la impactante imagen que por la velocidad de la luz muestra el reflejo de una explosión sucedida hace 11 mil años, que en ella se ve en alta resolución el remanente de ese fenómeno.

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“En esta imagen de alta resolución en el infrarrojo medio, publicada el 23 de noviembre de 2026. Estos remanentes son nubes de gas y polvo que quedan tras la explosión de una estrella masiva y que, con el tiempo, darán origen a una nueva generación de estrellas y planetas”, precisó.

Mencionó que “los datos del Webb respaldan un escenario en el que el interior de la estrella experimentó un cambio drástico, posiblemente solo unas horas antes de su muerte”.

Cabe resaltar que la luz de la estrella en explosión llegó a la Tierra hace 320 años, casi un siglo antes de que Estados Unidos celebrara su nacimiento con una gran explosión.

“Los restos destrozados de la estrella muerta se llaman Cassiopeia A, o "Cas A" para abreviar. Cas A es el remanente de supernova más joven conocido en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y reside a 10 000 años luz de distancia en la constelación de Cassiopeia, por lo que la estrella explotó 10 000 años antes de que su luz llegara a la Tierra a finales del siglo XVII”, explicó.

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La Nasa ha establecido que las imágenes del Hubble permiten a los astrónomos estudiar los restos de la supernova con gran claridad, mostrando por primera vez que los escombros están organizados en miles de pequeños nudos de gas que se enfrían.

“Este material se reciclará con el tiempo para formar nuevas generaciones de estrellas y planetas. Nuestro Sol y nuestros planetas se formaron a partir de los restos de supernovas que explotaron hace miles de millones de años”, mencionó.

La estrella que creó este colorido espectáculo era enorme, entre 15 y 25 veces más masiva que nuestro Sol. Las estrellas masivas como la que creó Cas A tienen vidas cortas. Agotan su combustible nuclear en decenas de millones de años, 1000 veces más rápido que nuestro Sol.