El presidente Abelardo de la Espriella hizo un llamado directo a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que avancen “con todo rigor” en las investigaciones relacionadas con el expresidente Gustavo Petro, y pidió que se conozca toda la verdad sobre los hechos que se examinan.

El mandatario se refirió a posibles casos de corrupción, narcotráfico “o cualquier otra conducta delictiva”, y pidió que las pesquisas se adelanten con la independencia del sistema judicial estadounidense.

De la Espriella calificó el gobierno de su antecesor como “una empresa criminal” y aseguró que durante esa administración “se transgredieron leyes y disposiciones internacionales”.

Según dijo, Estados Unidos tiene competencia para investigar y procesar a Petro, e incluso expresó el deseo de que sea encarcelado.

“Que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad; que se examinen las pruebas y que quienes resulten responsables respondan ante la ley sin importar nada distinto a la aplicación de la ley”, afirmó el jefe de Estado.

Jornada de movilizaciones y tensión política

De manera paralela, el presidente se pronunció sobre las movilizaciones de la jornada y aseguró que su Gobierno garantiza la protesta pacífica, pero no permitirá que “la violencia, el vandalismo y los bloqueos” se impongan sobre los derechos de millones de ciudadanos.

Según las cifras que entregó, al cierre del día el 97 % de las 285 actividades se desarrolló de manera pacífica, con cerca de 55.000 participantes. La Fuerza Pública realizó 12 intervenciones y logró cuatro capturas.

De la Espriella dirigió un mensaje a Petro, al senador Iván Cepeda y a sus seguidores: les dijo que pueden hacer toda la oposición que quieran, incluso atacarlo e insultarlo, y que eso lo tiene “sin cuidado”.

Pero advirtió que no permitirá que se use la violencia para desconocer la voluntad de los colombianos expresada en las urnas.

“La protesta pacífica es un derecho, pero la violencia no”, enfatizó. Y agregó que, mientras sea presidente, defenderá la Constitución, las instituciones y la democracia “con toda la autoridad que me otorga la ley”.

Cerró su mensaje con una frase contundente: “En Colombia no gobiernan los violentos. Aquí se respeta la democracia y se hace cumplir la ley”.

Las polémicas declaraciones de Petro

Horas antes, Gustavo Petro pidió a la ciudadanía mantener una movilización permanente contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, durante las protestas realizadas este jueves 19 de noviembre en varias ciudades del país.

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Las manifestaciones, convocadas por centrales obreras, sindicatos y sectores de oposición, rechazan el proyecto de Ley de Rescate Económico del Ejecutivo. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla estaban entre las ciudades previstas para la jornada, y Petro participó en la movilización de Cali.

En su intervención ante los manifestantes, el exmandatario sostuvo que el país no debe aguardar a las elecciones regionales de 2027 ni a las presidenciales de 2030 para que cambie el panorama político.

“No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, dijo.

Según dijo, la movilización debe ser permanente y cada vez más amplia, y es la presión popular masiva la que puede cambiar a un Gobierno que calificó de "ilegítimo".

La respuesta de Abelardo

El mandatario contestó con contundencia a los señalamientos de Petro y los llamados a las calles, que calificó de "golpe de Estado".

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"Quiero hablarles con absoluta claridad porque lo que está en juego no es mi tranquilidad personal sino la estabilidad de la república. A mí no me importa que Petro se meta conmigo. ¿Qué puede importarme lo que diga de mí un sujeto amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad?", señaló.

Y le restó importancia: "Me tiene sin cuidado lo que el señor diga de mí".

Sin embargo, aseguró que no aceptará que el exmandatario "atente contra la democracia, promueva un golpe de estado o pretenda destruir a Colombia como lo hizo cuando fue guerrillero".