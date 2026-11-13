El talento venezolano se hizo sentir en los Latin Grammy: estos fueron los artistas galardonados

La música venezolana tuvo una buena participación en la 27.ª edición de los premios Latin Grammy, celebrada el pasado jueves en Las Vegas (Estados Unidos).

Entre los galardonados estuvieron Gustavo Dudamel, Sara Schell, Jorge Glem, Gonzalo Grau, Beto Montenegro y Ender Thomas.

El director de orquesta Gustavo Dudamel obtuvo el premio a 'Mejor Álbum de Música Clásica' por 'Odyssey'.

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Asimismo, la compositora Sara Schell, de 23 años, hizo historia al ganar en la categoría 'Mejor Compositor del Año'.

Otros venezolanos también figuraron entre los premiados. Gonzalo Grau ganó 'Mejor arreglo' por 'Dando y dando'.

A su vez, Ender Thomas fue reconocido como coautor de 'Nombre y apellido' a la 'Mejor Canción Tropical'.

Por su parte, Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, obtuvo el galardón a 'Mejor Canción Alternativa' por su participación en 'Ante la duda, baila', interpretada por Jorge Drexler.

Los Latin Grammy (o Premios Grammy Latinos) son galardones anuales otorgados por la Academia Latina de la Grabación.

En dicha ceremonia se reconoce la excelencia artística y técnica de la música en español y portugués.