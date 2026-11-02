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Lunes, 02 de noviembre de 2026
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Atentado terrorista
Programa: La Tarde

"Lo que falló fue la inteligencia": experto en seguridad sobre el atentado terrorista en Planadas

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El experto explicó que la anticipación estratégica es fundamental para detectar este tipo de amenazas

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