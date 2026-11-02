Atentado terrorista Programa: La Tarde "Lo que falló fue la inteligencia": experto en seguridad sobre el atentado terrorista en Planadas noviembre 2, 2026 Por: Redacción NTN24 El experto explicó que la anticipación estratégica es fundamental para detectar este tipo de amenazas También le puede interesar Atentado terrorista "Lo que falló fue la inteligencia": experto en seguridad sobre el atentado terrorista en Planadas Haití Ahora sí quieren negociar: pandillas de Haití piden mediación a La ONU tras operativos de Bukele Abelardo de la Espriella DE LA ESPRIELLA CONTRAATACA "CON TODA LA FUERZA": macro operativo en Tolima tras trágico atentado Delcy Rodríguez "Deje a los niños en paz": así convocó el régimen de Venezuela a menores para arropar a Delcy Rodríguez en acto público Marco Rubio "Hablaron de elecciones": Esto ocurrió en la reunión a puerta cerrada entre Rubio y Blanco Régimen venezolano Nuevos y reveladores datos de la operación del régimen venezolano contra el ELN: "Se ve la mano de Estados Unidos detrás" Compartir en: